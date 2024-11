FIAMME ORO RUGBY – 4^ GIORNATA SERIE A ÉLITE 24-25, LA FORMAZIONE CREMISI PER IL DERBY CON LA LAZIO

Roma – Secondo incontro casalingo in campionato per le Fiamme che, domenica 3 novembre alle 14.30, ospiteranno la Lazio Rugby 1927 al “Renato Gamboni” nell’incontro valido per la 4^ giornata della Serie A Élite 2024-25.

Torna, dunque, dopo due stagioni anche il Derby della Capitale in campionato, dopo “l’antipasto” di Coppa Italia che vide il XV della Polizia di Stato prevalere sui biancocelesti per 64 a 10, nel match giocato a fine settembre sempre sul sintetico di Ponte Galeria.

Fiamme che arrivano alla stracittadina romana dopo aver messo a segno la prima vittoria in campionato domenica scorsa a Mogliano, con cinque punti conquistati che hanno finalmente mosso la classifica dei Cremisi facendoli attestare in 6^ posizione.

«Veniamo da una partita particolarmente dura – ha dichiarato coach Daniele Forcucci – dove abbiamo perso anche qualche giocatore importante, ma siamo chiamati comunque a trovare continuità nella prestazione in una partita altrettanto dura: un derby è sempre un incontro particolare e noi lo giocheremo a casa nostra. La Lazio nelle prime tre partite di campionato ha affrontato le squadre più forti e le ha messe in difficoltà, segnando sei mete e restando sempre agganciata al punteggio, grazie soprattutto a una difesa che mette tanta pressione e toglie lo spazio necessario per giocare. Domenica per noi sarà importante cercare di giocare palloni veloci per non dare ai nostri avversari il tempo necessario per organizzarsi in difesa, nonché essere molto disciplinati sui punti di incontro. Dobbiamo ripartire da quanto di positivo abbiamo fatto a Mogliano, soprattutto in difesa e in conquista».

Alcuni cambiamenti nei 23 scelti dallo staff tecnico rispetto al match di domenica scorsa: confermate in blocco prime e seconde linee, con Antonio Barducci, Niccolò Taddia, Fabio Morosi, Nicola Piantella e Cristian Stoian, mentre in terza, insieme ai confermati Andrea Chianucci e Matteo Drudi, ci sarà Andrea Angelone a numero 8; Gianmarco Piva sarà il mediano di mischia che, in questo match, affiancherà capitan Carlo Canna; novità alle ali con Cristian Lai che giocherà dal primo minuto insieme ad Alessio Guardiano, mentre altre conferme arrivano dalla coppia di centri composta da Ferdinando Fusari e Alessandro Forcucci; a numero 15 rientrerà Simone Cornelli. In panchina ci saranno: Vittorio Carnio, Riccardo Bartolini, Guido Romano, Davide Fragnito, Andrea De Marchi, Simone Marinaro, Filippo Di Marco e Arturo Fusari.

Sarà la parmense Clara Munarini ad arbitrare l’incontro, insieme ai due assistenti, Franco Rosella e Leonardo Masini, al quarto uomo, Francesco Pier’Antoni, e al TMO, Luca Trentin.

Il match sarà trasmesso in differita dalle 19.30 sul canale YouTube della Federazione Italiana Rugby.

La probabile formazione

Cornelli; Guardiano, Forcucci, Fusari F., Lai; Canna, Piva; Angelone, Chianucci, Drudi; Stoian, Piantella; Morosi, Taddia, Barducci

A disposizione: Carnio, Bartolini, Romano, Fragnito, De Marchi, Marinaro, Di Marco, Fusari A.