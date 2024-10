CIVITELLA ROVETO. il 13 OTTOBRE 2024 la XV edizione del “Trail della Roscetta”

CIVITELLA ROVETO. Tornerà il 13 OTTOBRE 2024 la XV edizione del “Trail della Roscetta”, la mezza maratona che attraversa i boschi della Valle Roveto e precede di una settimana l’ormai nota manifestazione “Lungo le Antiche Rue” di Civitella Roveto.

La gara podistica, la cui denominazione è mutuata dal nome “Roscetta”, la tipica castagna Rovetana dal marchio IGP, è giunta quest’anno alla QUINDICESIMA EDZIONE.

Il trail si svolgerà lungo un percorso di 21 km, con un dislivello positivo di circa 500 metri e avrà per scenario i sentieri dei castagneti e dei caratteristici borghi rovetani. Il tracciato insiste sui comuni di Civitella Roveto e di Canistro, dove si transita nell’incantevole scenario dei laghetti della “Sponga”. Qualche minuto prima dello start alla gara, prenderà il via anche una Passeggiata in montagna per famiglie e appassionati di 9,4 km complessivi.

La grande novità di quest’anno è la partecipazione della Comunità 24 luglio, che si propone di integrare i portatori di handicap nella famiglia, nella scuola, nel mondo del lavoro e nella vita sociale, da loro sarà curato il terzo tempo e la festa post gara.

Per partecipare al Trail sarà necessario iscriversi al sito: www.digitalrace.it; oppure all’indirizzo: [email protected]. Dato l’alto numero di partecipanti alla passeggiata di montagna, gli organizzatori chiedono ai partecipanti la cortesia di dare presenza attraverso sito www.ecoroscetta.it o alla mail [email protected] .