L’Aquila si gioca allo Stadio dei Marsi: superate le criticità, i lupi biancoverdi pronti a scendere in campo

È ufficiale: il derby tra Avezzano e L’Aquila, attesissimo dai tifosi, si giocherà regolarmente allo Stadio dei Marsi. La Commissione di Pubblico Spettacolo ha dato il nulla osta, sancendo la fine di una fase di incertezza che aveva fatto temere il peggio. Grazie al lavoro svolto dall’Ufficio Tecnico comunale e dalla società, le problematiche riscontrate sono state risolte in tempo per permettere lo svolgimento della partita in sicurezza e garantire le condizioni di svolgimento.

La notizia è stata data dall’assessore allo sport Pierluigi Di Stefano, sulla propria pagina social: “Un risultato fondamentale non solo per i tifosi, ma per l’intera città”, ha dichiarato l’assessore. “Abbiamo lavorato senza sosta, consapevoli dell’importanza che questa partita rappresenta per la nostra comunità. La sfida con L’Aquila non è solo un evento sportivo, ma una questione di orgoglio cittadino e di appartenenza”.

“Ogni passo è stato compiuto per garantire la piena funzionalità della struttura”, ha sottolineato Di Stefano. “Lo Stadio Dei Marsi versa in una condizione di abbandono da decenni. È vero che ci sono stati dei ritardi ma è anche vero che siamo stati tra i pochi ad interessarci dell’impianto ottenendo un finanziamento. Così come è vero che la società ha operato in queste ore per fare la sua parte e i componenti dell’ufficio tecnico del comune si sono spesi anima e corpo per consentire lo svolgimento della partita al Dei Marsi – Cimarra”.

“Abbiamo lavorato alle criticità, come il ripristino delle condizioni dei locali tecnici e quello dell’adduzione dell’acqua di rete o la sanificazione e disinfezione dei serbatoi e dell’impianto sanitario nonché il ripristino della funzionalità dei servizi igienici e alle ottemperanze relative agli aspetti della sicurezza, anche se restano alcuni aspetti ancora da affrontare.”

L’assessore, ha poi precisato che. “I fatti sono che in 5 giorni abbiamo risolto tutto il problema e garantito lo svolgimento del derby con L’Aquila nel nostro stadio e con la presenza dei tifosi. Un risultato ottenuto dall’impegno dell’Amministrazione comunale, dei suoi tecnici, della Giunta, oltre che mio personale, insieme alla Commissione che ha mostrato una grande professionalità e attenzione per la città. A tutti voglio esprimere pubblicamente il mio apprezzamento e la mia gratitudine per l’eccezionale lavoro svolto.

Rispondendo poi alle critiche giornaliere fatte nella sua pagina Facebook dal consigliere Verrecchia, Di Stefano ha risposto con un pizzico di ironia’ Verrecchia stia tranquillo e venga a vedere la partita con serenità. Al “Dei Marsi – Cimarra” non corre alcun pericolo. Gli interventi effettuati, infatti, hanno riguardato l’impiantistica idrica ed elettrica dei locali, non altro. I tifosi biancoverdi saranno quindi felici di vedere la loro squadra in campo. Forse l’unico triste sarà proprio lo stesso consigliere che in questi giorni ha solo saputo sollevare sterili e strumentali polemiche. Riguardo ai ritardi, debbo dire chiaramente che il problema è stato originato dalla lentezza nella consegna al Comune del progetto da parte del tecnico incaricato al quale, per tutto il tempo, abbiamo inviato solleciti. La realtà è che noi lavoriamo per la città e i cittadini e lo sport è ora un vanto di Avezzano. Basta vedere i bellissimi e modernissimi impianti appena inaugurati, anche con il mio impegno personale, come il Velodromo e i campi da Rugby e da Hockey. Ecco, Verrecchia ci prenda ad esempio. Mettersi la sciarpa biancoverde non basta. Provi ad amare questa città più delle poltrone che occupa. Faccia molte chiacchiere e polemiche in meno, e investa il suo tempo per fare qualcosa di concreto in favore di Avezzano. Abbiamo bisogno di fondi per continuare ad investire sulla città, e non di chi, seduto nei banchi del Consiglio regionale, si è distinto solo per cercare di togliere 300mila euro di fondi all’Aia dei Musei, una sede culturale prestigiosa e vanto nazionale della Città di Avezzano. Al consigliere Verrecchia do appuntamento lunedì mattina in Comune ad Avezzano. Mi troverà con le dimissioni in mano. Mi attendo che si presenti con le sue dimissioni da consigliere regionale per il fatto di non aver mai operato in favore della sua città, anzi per aver spesso e volentieri fatto l’esatto opposto”.

Infine, l’assessore ha lanciato un messaggio di fiducia verso il futuro: “Questo risultato ci insegna che, lavorando uniti e con determinazione, possiamo superare anche gli ostacoli più impegnativi. La partita meno importante è vinta. Su quella di domenica, per scaramanzia, non diciamo nulla”.