Il Trail delle Acque a Canistro, terza edizione superlativa!

A Canistro di nuovo alla ribalta il Trail delle Acque. A proporre con successo la terza edizione il sodalizio Asd Ecoroscetta insieme all’amministrazione comunale locale e alla Pro loco.

Con il bel tempo a fare capolino, sono stati 84 i podisti ai nastri di partenza che hanno avuto la possibilità di correre ed ammirare i posti più iconici della montagna della Valle Roveto per un binomio perfetto tra l’attività sportiva e il contatto con la natura.

Un appuntamento oltretutto valido per il Corri Marsica UISP e contraddistinto dal contestuale svolgimento della camminata non competitiva in ricordo di Franco Dosa, a 38 anni dalla tragica scomparsa.

Attraversando il borgo storico di Canistro superiore e lo splendido Parco della Sponga, per continuare tra boschi di castagno e sorgenti d’acqua, con sede di partenza e di arrivo a Canistro inferiore, la gara maschile ha arriso a Domenico Pace dell’Asd Ecoroscetta che ha dominato il percorso agonistico di 11 chilometri (800 metri di dislivello) in 45’35”, superando di oltre un minuto e mezzo Amin Lamiri della Polisportiva Atletica Capistrello e Mohammed Lamiri dell’Asd Plus Ultra, rispettivamente figlio e padre. Ai piedi del podio sono giunti Michele Mastrangelo della Runners Avezzano e Tommaso Folcarelli dell’Atletica Arce.

A sbaragliare il campo nella fascia femminile col tempo di 54’29” l’esperta Chiara Benedetti dell’Atletica Abruzzo L’Aquila, dietro di lei Rosalba Troucchio della Runners Avezzano, Pamela Scipioni della Runners Avezzano, Patrizia Bianchi dell’Asd Plus Ultra e Carla Neri dell’Orsa Maggiore.

Classifiche su Digital Race a questo link http://127.0.0.1/atletica_2010/pr_class_t.php (digitalrace.it)

Credit fotografici comune di Canistro e Alessandro Mariani