FINALE DI COPPA ITALIA ECCELLENZA MASCHILE GIULIANOVA CALCIO 1924 – CASTELNUOVO VOMANO SI GIOCHERÀ IL 5 FEBBRAIO AL “FONTE DELL’OLMO” DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Si terrà il 5 febbraio prossimo alle 15:00 allo Stadio “Fonte dell’Olmo” di Roseto degli Abruzzi la finale di Coppa Italia di Eccellenza maschile tra Giulianova Calcio 1924 e Castelnuovo Vomano.

Si tratta del primo trofeo che viene assegnato nella stagione 2024/2025 del Calcio a 11 maschile: la squadra vincente andrà a rappresentare l’Abruzzo nella fase nazionale della competizione.

L’unica abruzzese ad aver vinto la Coppa a livello nazionale è stato l’Avezzano, nel 1987, mentre in ben cinque occasioni le rappresentanti dell’Abruzzo sono arrivate fino alle semifinali.

A contendersi la vittoria il prossimo 5 febbraio saranno il Giulianova Calcio 1924 e il Castelnuovo Vomano. Per i giuliesi, già vincitori nella stagione 2017/2018, è la seconda finale consecutiva: l’anno scorso fu il Teramo ad alzare la Coppa dopo una appassionante gara terminata ai rigori.

Seconda finale nella sua storia per il Castelnuovo Vomano, che può contare su un secondo posto maturato nella stagione 2019/2020: in quella edizione vinse la Torrese.

“Invitiamo tutti gli appassionati di calcio a riempire gli spalti per assistere a questa partita che assegnerà il primo trofeo della stagione nel calcio regionale. – dichiara il presidente della LND Abruzzo Concezio Memmo – L’incontro promette di essere avvincente. Le finaliste sono due formazioni di grandissimo livello che, oltre a poter vantare una lunga e orgogliosa tradizione, stanno dimostrando di essere squadre solide e combattive anche in campionato. Sarà un match che regalerà emozioni e spettacolo a tutti gli amanti di questo sport”.

Il fischio d’inizio allo Stadio “Fonte dell’Olmo” di Roseto degli Abruzzi, struttura sportiva scelta per ospitare la gara, è stato fissato per le 15.00 per garantire i massimi livelli di sicurezza e ordine pubblico.

Giornalisti, operatori e fotografi interessati possono richiedere l’accredito all’indirizzo di posta [email protected] entro lunedì 3 febbraio, indicando nominativo, mail, numero di telefono e testata di riferimento.