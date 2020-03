DA DOMANI INIZIA LO SCIOPERO DEI BENZINAI, INDETTO DAL SINDACATO PER MANCANZA DI GARANZIE DEL SETTORE

Lo annuncia un comunicato dei sindacati Faib Confesercenti, Fegica Cisl, Figisc/Anisa Confcommercio, che da domani comincia lo sciopero.

Nel comunicato che annuncia le serrande abbassate a partire da domani si legge: «C’è una categoria di persone, oltre 100.000 in tutta Italia, che, senza alcuna menzione, ha finora assicurato il pubblico servizio essenziale di distribuzione di energia e carburanti per il trasporto di beni e persone». E il lavoro si è registrato «ridotto mediamente dell’85%», con il concreto rischio per molti di chiudere. I sindacati hanno anche sottolineato come tutti i benzinai d’Italia abbiano messo «in pericolo la propria salute, presidiando fisicamente il territorio, rimanendo dove sono sempre state e dove ogni cittadino di questo Paese è abituato a trovarle ogni giorno, vale a dire in mezzo alla strada». Da domani si inizierà con la chiusura delle aree di rifornimento sulle autostrade e sulle tangenziali, per poi proseguire gradualmente con tutte le aree di rifornimento esistenti sul territorio nazionale.