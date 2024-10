Cicloturistica della Castagna 2024: un evento a misura di famiglia tra sport e natura!

La XIII edizione della Cicloturistica della Castagna, in programma il 27 ottobre 2024 a Sante Marie (AQ), si arricchisce di iniziative pensate appositamente per le famiglie, con un’ampia offerta di attività sportive e culturali per grandi e piccini.

Il percorso cicloturistico family di 18 chilometri è studiato per essere accessibile a tutti i membri della famiglia, dai più piccoli ai genitori. Si tratta di un’occasione imperdibile per vivere insieme un’esperienza di cicloturismo tra i paesaggi mozzafiato dell’Abruzzo.

Oltre al percorso ciclistico, i partecipanti potranno scegliere tra diverse attività parallele, come:

Escursioni di trekking tra i sentieri locali;

Visite guidate per scoprire la Via dei Murales e altre meraviglie artistiche della zona;

Tappe alla suggestiva Panchina Gigante e alla meravigliosa Riserva Naturale Grotta di Luppa.

Inoltre, per i più piccoli, il sabato 26 ottobre sarà dedicato al divertimento con un Bike Park gratuito, dove i bambini potranno partecipare a lezioni di mountain bike sotto la guida di istruttori nazionali qualificati. Le lezioni si terranno dalle 15:30 alle 18:00 nel campo sportivo di Sante Marie, offrendo una prima esperienza di ciclismo in totale sicurezza e sotto la supervisione di professionisti.

Durante tutto il weekend sarà presente una shopping area dedicata agli appassionati di ciclismo, con stand che proporranno abbigliamento e accessori tecnici per la mountain bike, oltre ai negozi locali presenti in piazza, come l’Emporio del Borgo e le varie attività commerciali. Per chiudere la giornata di sabato, la Pro Loco di Sante Marie organizzerà una cena con intrattenimento musicale.

La Cicloturistica della Castagna è un appuntamento organizzato dal Centro Sportivo Italiano, comitato provinciale L’Aquila con il supporto del Comune di Sante Marie e della Pro Loco di Sante Marie, che coniuga sport, natura e cultura, offrendo un weekend ricco di attività per tutti i gusti.

Le iscrizioni sono aperte e possono essere effettuate sul sito www.endu.net. Per ulteriori dettagli, visitate la pagina Facebook o consultate il sito www.comitatocsilaquila.it o inviate una mail a [email protected].