Granfondo I Sentieri dei Lupi: show ed emozioni intense a Collarmele nell’ultima gara del circuito Mtb Abruzzo Cup

Straordinaria giornata dedicata alle ruote grasse con la Granfondo I Sentieri dei Lupi a Collarmele, splendido il meteo e il contorno del Parco Eolico, da lodare gli organizzatori dell’Asd Collarmele Mtb per l’allestimento materiale dell’evento che ha sancito la chiusura del circuito Mtb Abruzzo Cup per la stagione agonistica 2024.

Lo spettacolo offerto dagli oltre 200 bikers, provenienti da diverse zone d’Italia, è stato di prim’ordine nonostante l’estenuante impegno nella granfondo di 54 chilometri e nel giro corto di 32 chilometri, pedalando alle pendici della catena montuosa del Sirente-Velino.

Oltre alla Mtb Abruzzo Cup (a breve verrà comunicata la data e la location delle premiazioni finali), la Granfondo I Sentieri dei Lupi ha fatto parte dei circuiti extra-regionali Rampitek e I Sentieri del Sole e dei Sapori.

Con il gruppo che si è progressivamente selezionato nei tratti in salita, nell’anello conclusivo di 20 chilometri, dopo il passaggio in zona traguardo a Collarmele, il siciliano Vincenzo Saitta della Rolling Bike Racing Team è riuscito a fare la differenza e a trionfare per distacco davanti al compagno di squadra Emanuele Spica, terzo gradino del podio per Marco Galeotti (Zerozero Team).

Anche al femminile epilogo in solitaria per l’umbra Sara Mazzorana della Isolmant Premac Vittoria, dietro di lei Oriana Goretti (Asd Mbm) e Cristiana Lippi (Ciclissimo Bike Team).

I VINCITORI DI CATEGORIA GRANFONDO I SENTIERI DEI LUPI

Elite sport: Filippo Arcangeletti (Team Bike Palombara Sabina)

Master 1: Luca Accordi (Zerozero Team)

Master 2: Luca Prete (Enercol Team)

Master 3: Angelo Guiducci (Team Bike Palombara Sabina)

Master 4: Emanuele Masoni (Cicli Taddei)

Master 5: Nicola Colicchia (Ciclisportmania)

Master 6: Nicola Morozzi (Zerozero Team)

Master 7: Angelo Campana (Bike Shock Team)

Master 8: Agostino Oss (GSA Penne Sprint)

Master donna: Oriana Goretti (Asd Mbm)

Open donne: Sara Mazzorana (Isolmant Premac Vittoria)

Open uomini: Vincenzo Saitta (Rolling Bike Racing Team)

Juniores: Francesco Musilli (Team Belvedere)

MTB_Classifica_Assoluta (cronotag.it) granfondo

MTB_Classifica_Categorie (cronotag.it) granfondo

I VINCITORI DEL CIRCUITO MTB ABRUZZO CUP 2024

Elite sport: Marco Paiorisi (Lineaorobike Avezzano)

Master 1: Mirko Zanni (Croccanti Racing Team)

Master 2: Martino Ranalli (Lineaorobike Avezzano)

Master 3: Domenico Campini (Ciclistica L’Aquila)

Master 4: Angelo Bossi (Attitude Team)

Master 5: Nicola Colicchia (Ciclisportmania) e Lino Budiani (Ruote Libere Asd) – pari merito

Master 6: Vincenzo Pascarella (Cicloo Carbonari Bikers)

Master 7: Angelo Campana (Bike Shock Team)

Master 8: Giuseppe Cinalli (Pro Life Racing Team)

Master donna: Eleonora D’Angelo (Asd I Briganti d’Abruzzo)

Open: Filippo Del Coco (Pasolini Racing Team)

Juniores: Martino Lembo (Circolo Sportivo Foro Italico)

AbruzzoMTBCUP 2024 classifica finale