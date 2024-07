Domani incominceranno le “Domeniche Jurassiche”: l’ultimo esperimento di “Avezzano Bimbi” e un nuovo modo di vivere uno dei parchi giochi più belli d’Abruzzo

La consigliera comunale Federica Collalto: “Al Dino Park, porteremo la magia del teatro per i più piccoli. Vogliamo creare un contenitore estivo diverso e divertente, che sia in grado di allontanare i ragazzi dalla noia, dal divano e dagli schermi, offrendo un’alternativa che li spinga non solo alla risata, ma anche al pensiero”.

Il linguaggio senza confini del teatro, la libertà del movimento all’aria aperta e vere e proprie lezioni di preistoria interattive, nel mondo dei dinosauri della città di Avezzano: si intitolano “Domeniche Jurassiche”, sono in tutto 8 e rappresentano il nuovo fiore all’occhiello del format “Avezzano Bimbi”, nato tre anni fa da un’idea dell’amministrazione comunale. Grazie all’abbinamento con la storica rassegna teatrale “Colori d’estate” e con laboratori artistici e di motricità, il parco giochi a tema della città diventerà, ogni domenica, un originale palcoscenico di creatività.

Partner del Comune, in questa nuova sfida del divertimento a costo 0 per i giovanissimi, saranno il Teatro dei Colori, con la direzione artistica del maestro Gabriele Ciaccia e Donato Neri, direttore tecnico delle “Domeniche Jurassiche”. “Le domeniche giurassiche – spiega la consigliera comunale Federica Collalto – sono entrate di diritto nel cartellone-eventi estate di quest’anno. Il nostro volere è stato quello di valorizzare ancora di più una zona importante del territorio comunale, ovvero un’area giochi appena riqualificata che è diventata, nel corso del tempo, centrale per i pomeriggi e i week end di molti bambini e molte famiglie. Il Dino Park è un parco giochi unico nel suo genere e, a partire da questa domenica, lo sarà ancora di più”.Quattro compagnie teatrali, provenienti da diversi angoli d’Italia, infatti, si occuperanno di allestire spettacoli in maschera, con uno sguardo rivolto anche all’antica arte dei Pupi. Gli spettacoli teatrali si alterneranno, di domenica in domenica, con i laboratori artistici, i progetti e le attività creative con materiali di riciclo dell’organizzazione di Donato Neri e del suo staff. Inoltre, prima di ogni spettacolo, clown e giocolieri intratterranno il pubblico di piccoli spettatori: verranno annunciati da una sigla musicale con annessa baby dance, appositamente preparata per il Dino Park di Avezzano.

Tutte le domeniche, la macchina del divertimento incomincerà alle ore 17 e 30 e proseguirà fino alle 19. “Questo esperimento ha già le gambe giuste – aggiunge il direttore artistico Gabriele Ciaccia – ed è pronto per andare anche più lontano. L’esperimento del Dino Park si abbina perfettamente alla volontà delle tante associazioni teatrali del territorio di realizzare ad Avezzano nuovi poli culturali, allargando anche ad altre zone la possibilità di allestire “domeniche” originali come quelle che avverranno nel parco giochi dei dinosauri. Il Dino Park è, ormai, uno dei luoghi più vissuti dai bambini di tutta la Marsica: il teatro e l’animazione moltiplicheranno la funzione aggregativa di questo luogo. Tutti gli spettacoli saranno, inoltre, interattivi, ovvero i piccoli spettatori verranno coinvolti direttamente nell’architettura delle storie narrate, così da creare un’esperienza davvero unica e suggestiva”.

Domani, per la domenica di apertura, i bambini avranno a che fare già con un primo esperimento, ovvero potranno creare la propria maschera da dinosauro con il laboratorio “Dino Mask”. “Dal T-Rex Lab – conclude Neri – fino all’avventura di vestire i panni del paleontologo per un giorno: le domeniche giurassiche saranno allegria ma anche conoscenza. Impareremo la preistoria con attività motorie, giochi musicali e a squadre”.

Il programma completo:

7 luglio – Dino Mask – crea la tua maschera da dinosauro

14 luglio – LA NASCITA DI ARLECCHINO (ORTOTEATRO di Pordenone)

21 luglio: Nella terra dei dinosauri – attività creative con materiali di riciclo

28 luglio – STORIE NELL’ARMADIO (LA GRU TEATRO di Porto sant’Elpidio)

4 agosto: T-Rex Lab-Paleontologi per un giorno

11 agosto – I PUPI ITALICI DI GIROLAMO BOTTA di Sulmona con ZIZZERLINO E BEPPE NAPPA

18 agosto: Dino Quiz-giocando s’impara

25 agosto – IL GATTO CON GLI STIVALI (TIEFFEU, teatro di figura umbro)