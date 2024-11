Donne in Corsa: seconda edizione a San Salvo domenica 17 novembre per una giusta causa!

Si preannuncia un evento straordinario a San Salvo la seconda edizione dell’evento podistico Donne in Corsa, organizzato dall’Atletica Velo Club San Salvo, in collaborazione con l’Asd Il Valore, la Pro loco San Salvo Lions Club e patrocinato dal comune, dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne e alla solidarietà.

L’intera mattinata di domenica 17 novembre promette di essere un’esplosione di emozioni e divertimento, senza tralasciare la parte tecnica-agonistica della corsa che assegna i titoli di campionato regionale abruzzese per i tesserati ACLI.

Sportivi, famiglie, uomini e donne per testimoniare contro la violenza sulle donne e a sostegno dell’associazione Dafne (che gestisce lo Sportello Antiviolenza Frida sito a San Salvo presso il centro culturale Aldo Moro) in una giornata che promuoverà anche la prevenzione del diabete, con controlli glicemici gratuiti offerti dal Lions Club San Salvo e la riduzione dell’uso della plastica in collaborazione con Plasticfree.

Due le testimonial d’eccezione: Annalisa Fitti (ultra maratoneta di fama internazionale) e Venere Sarra (campionessa europea di corsa campestre a 75 anni). Due donne straordinarie che ispirano questo sport con la loro forza e dedizione.

La seconda edizione di Donne in Corsa è stata tenuta a battesimo presso la sala consiliare del comune di San Salvo alla presenza di Emanuela De Nicolis (sindaco), Tonino Maggitti (presidente Atletica Velo Club San Salvo), Nubia Stella (vice presidente Atletica Velo Club San Salvo) e Felicia Zulli (in rappresentanza dell’Associazione Dafne).

Per tutti i partecipanti alle 8:00 il ritrovo in piazza Papa Giovanni XXIII, alle 8:45 partenza dei ragazzi (categorie giovanili), alle 9:30 lo start della gara competitiva di 9 chilometri (due giri cittadini di 4,5 chilometri cadauno) e della camminata (un giro cittadino), alle 11:30 l’esibizione del corpo di ballo Trendy Dance di Lucia Rossi e alle 12:00 le premiazioni e il pasta party (anche per celiaci su prenotazione).

Per le iscrizioni alla competitiva e alla camminata il costo è di 10 euro comprensivo di pacco gara e pasta party. Info generali complete disponibili al sito di TimingRun https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=407

Il promo di benvenuto degli organizzatori di Donne in Corsa a cura di Passione Corsa Mario Bomba a questo link 🎉 Benvenuti alla seconda edizione di “Donne in Corsa”! 🎉 – YouTube