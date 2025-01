Festa ed applausi per gli atleti e per i migliori team protagonisti del Corrilabruzzo UISP 2024

A Montesilvano, la grande famiglia sportiva del Corrilabruzzo UISP ha celebrato l’atto finale della stagione podistica 2024 con la premiazione ospitata all’Hotel Promenade.

Una realtà positiva frutto di un’attività intensa e contraddistinta dallo svolgimento di una cinquantina di gare in tutte e quattro le province abruzzesi, nell’intento di consolidarsi anche per il 2025, non solo per incentivare il movimento podistico UISP regionale ma anche per promuovere un territorio variegato di paesaggi naturali come quello abruzzese, grazie proprio all’organizzazione di questi eventi sportivi.

Alla cerimonia hanno presenziato una rappresentanza di atleti in seno ai vari team che si sono distinti nelle gare su strada e trail, più l’attività giovanile che ha fatto da contorno alle manifestazioni per gli adulti.

Alla fine è stato un successo all’insegna dello sport, dell’entusiasmo, dello stare insieme e del divertimento con ricchi premi consegnati sia in ambito individuale che di società.

Questi i vincitori di categoria per le fasce agonistiche-adulte: Erika Di Cecco (Vini Fantini – F16), Alessia Tartaglia (Atletica Val Pescara – F23), Serena Rabottini (Progetto Running – F30), Fabrizia Porreca (Runners Pescara – F35), Mariana Mitrofanschi (Runners Pescara – F40), Adele Borromeo (Atletica Val Tavo – F45), Marcella Romanelli (Podisti Frentani – F50), Monika Manuela Mancini (Runners Pescara – F55), Milva Biraghi (Podisti Frentani – F60), Mirella Di Pietro (Vini Fantini – F65), Francesca Belfiglio (Marathon Club Manoppello Sogeda – F70), Venere Sarra (Runners Pescara – F75), Cosmo D’Orazio (Progetto Running – M16), Fabio Rossetti (Asd I Lupi d’Abruzzo – M23), Massimiliano Monaco (Passologico – M30), Juri Petrocco (Atletica Val Tavo – M35), Alfonso Giovannangelo (Runners Casalbordino – M40), Luciano Marcantonio (Vini Fantini – M45), Pasqualino Santucci (Atletica Val Tavo – M50), Giorgio Agostinone (Atletica Val Tavo – M55), Valentino Tavoletta (Runners Pescara – M60), Massimo Bascelli (Podistica Alternativa – M65), Camillo Micheli (Atletica Rapino – M70), Renato Rugo (Tribù Frentana – M75) e Venturino Febbo (Marathon Club Manoppello Sogeda – M80).

Per l’attività giovanile si segnalano le vittorie di Ginevra Farina (Asd I Lupi d’Abruzzo – F00/05), Sofia Massimini (Podisti Frentani – F06/07), Cecilia Piccirilli (Asd I Lupi d’Abruzzo – F08-09), Arianna Di Vicoli (Vini Fantini – F10/11), Fatima Zulli (F12-13), Giulia Di Lizio (Atletica Runtime – F14/15), Simone D’Onofrio (Pallano Outdoor – M00/05), Samuele Tinari (Atletica Rapino – M06/07), Riccardo Piccirilli (Asd I Lupi d’Abruzzo – M08/09), Antonio Pio Spinelli (Asd I Lupi d’Abruzzo – M10/11), Matteo Rossi (Atletica Rapino – M12/13) e Nicolò Zenobi (Tocco Runner – M14/15).

CLASSIFICA PER SOCIETA’

1° Atletica Val Tavo

2° Podisti Frentani

3° Asd I Lupi d’Abruzzo

4° Runners Pescara

5° Runners Chieti

6° Vini Fantini

7° Progetto Running

8° Tocco Runner

9° Atletica Rapino

10° Pescara Marathon

11° Pallano Outdoor

12° Il Crampo Gruppo Podistico

13° Marathon Club-Manoppello Sogeda

14° Atletica Val Pescara

15° Passologico

Sul canale Youtube della UISP Abruzzo e Molise, è disponibile il link Gran Galà Corrilabruzzo Uisp 2024 delle riprese televisive (a cura di Roberto Scaricaciottoli e in voce Roberto Paoletti). Tale servizio è anche nel palinsesto dell’emittente TV6 (canale 13 del digitale terrestre) in onda nei giorni 16 gennaio (alle 21:00), 17 gennaio (alle 17:00) e 18 gennaio (alle 20:00).

Grazie all’elaborazione delle classifiche a cura di Timingrun, l’elenco completo dei premiati è disponibile a questo link class UISP 2024Web.xlsx – Fogli Google