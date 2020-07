FORTE DEI MARMI. GIOVANE SI TUFFA DAL PONTILE E NON RIEMERGE. SONO IN CORSO LE RICERCHE

Forte dei Marmi (Lucca), 5 luglio 2020. Sono ore di grande preoccupazione quelle che si stanno vivendo a Forte dei Marmi.

Nella foto il pontile di Forte dei Marmi

Questa mattina un ragazzo di 18 anni, di origini ghanesi, non è più tornato a galla dopo essersi tuffato dal pontile. In conseguenza della segnalazione, arrivata intorno alle 12:40, un ingente spiegamento di forze – guardia costiera, sommozzatori, bagnini ed elicottero dei vigili del fuoco – sta cercando disperatamente di ritrovare il giovane. Era partito questa mattina da Parma con alcuni amici per trascorrere una domenica di sole in Versilia.

A dare l’allarme proprio i coetanei che hanno riferito di come il ragazzo non sia risalito dopo il tuffo. Tra le diverse ipotesi anche quella che il giovane si sia sentito male dopo l’immersione in mare.

In queste ore di angoscia, le persone sulle spiagge si sono fermate per osservare il mare che, a differenza dei giorni scorsi, si presenta piuttosto calmo.

Anna Vagli