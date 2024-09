Imprese: contributi a giovani e donne dalla Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia

Aiuti economici alle imprese giovanili e femminili abruzzesi, con sede nelle province di L’Aquila e Teramo, da parte della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia. Lo prevede il bando per la concessione di contributi approvato dalla Giunta camerale per l’anno 2024 con un plafond di 140mila euro. L’aiuto consiste in un contributo in conto capitale a fondo perduto, pari al 50 % delle spese sostenute dall’impresa, fino ad un massimo di tremila euro.

“Con questa iniziativa – dichiara la presidente Antonella Ballone – l’Ente camerale conferma il proprio impegno nel sostenere la diffusione della cultura imprenditoriale, stimolando la nascita di nuove attività economiche e la creazione di nuovi posti di lavoro sul territorio. Partecipare al bando rappresenta, infatti, un’opportunità unica per ottenere un sostegno finanziario, sviluppare il proprio business e contribuire allo sviluppo del territorio creando occupazione e ricchezza per l’intera comunità”.

Destinatari:

Il bando è destinato alle nuove imprese giovanili (giovani imprenditori che intendono avviare una nuova attività economica e che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 35 anni) e alle Imprese femminili (società cooperative, società di persone e società di capitali con una significativa partecipazione femminile, nonché imprese individuali con titolare donna).

Contributi:

L’iniziativa prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto, pari al 50% delle spese sostenute (fino a un massimo di € 3.000), per finanziare investimenti quali l’acquisto di beni strumentali, la realizzazione di opere edili e di impiantistica, e le spese per certificazioni di prodotto o di processo.

Partecipazione:

Per partecipare al bando, le imprese interessate dovranno presentare domanda esclusivamente tramite PEC all’indirizzo [email protected] a partire dal 24 settembre fino al 29 novembre 2024.

Maggiori informazioni:

Sito web: https://www.cameragransasso.camcom.it/

Regolamento completo:

https://www.cameragransasso.camcom.it/it/la-camera/promozione-economica/bandi/bando-per-la-concessione-di-contributi-alle-nuove-imprese-giovanili-ed-alle-imprese-femminili/