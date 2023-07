LA SANGRITANA HA OTTENUTO LA REGISTRAZIONE PER IL TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

La Sangritana S.p.A., nell’ambito dell’espansione della mappa servizi relativa al trasporto merci su ferrovia, a valle dei numerosi incontri con le principali realtà del territorio abruzzese, ha avviato dalla fine del 2022, su richiesta dell’Amministratore Unico, Alberto Amoroso, un percorso di certificazione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, al fine di ottenere l’autorizzazione al trasporto di rifiuti su ferrovia.

A seguito della positiva valutazione della Sezione Regionale dell’Abruzzo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, la Sangritana ha ottenuto la registrazione per il trasporto di tutti i codici rifiuti E.E.R. per la Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e per la Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi).

L’avvenuta certificazione permette alla Sangritana di iniziare il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi a mezzo treno, sia con carri convenzionali, che con carri intermodali, adibiti al trasporto di casse mobili, container e semirimorchi contenenti rifiuti. La certificazione sui rifiuti si aggiunge alla già esistente certificazione al trasporto di merci pericolose in regime RID su ferrovia, consentendo all’azienda la massima capacità di trasporto.

La prima spedizione test è avvenuta con successo, a seguito del carico di un’unità di trasporto intermodale contenente rifiuti su un treno a vezione primaria della Sangritana presso l’Interporto d’Abruzzo con destinazione finale in Germania.

Sono attualmente in fase di negoziazione con i clienti dei nuovi servizi dedicati per trasporto di rifiuti via ferrovia, sia nazionali che internazionali, che interesseranno presto i principali terminal d’Abruzzo.