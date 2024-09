Sperimentata con successo una giornata di informazione e sensibilizzazione all’utilizzo dell’app Tuabruzzo per la sottoscrizione degli abbonamenti. Numeri significativi, risparmio di tempo per la clientela

De Angelis: “User experience molto importante per la Tua”

A contatto diretto con l’utenza. Per agevolarla nell’acquisito degli abbonamenti. Ma anche per fare tesoro dei feedback raccolti.

Con questo spirito la Tua è scesa fisicamente in campo e lo ha fatto a Pescara in occasione della riapertura delle scuole e della sottoscrizione più significativa in termini numerici degli abbonamenti: quelli scolastici.

La Tua, infatti, ha sperimentato lo scorso 10 settembre una giornata di informazione e supporto informatico all’utenza che si è recata alla biglietteria di Pescara per attivare o rinnovare gli abbonamenti, la maggior parte dei quali legati soprattutto alla riapertura delle scuole.

I tecnici della società di trasporti, infatti, presenti in una postazione posizionata nei pressi della biglietteria di piazza della Repubblica a Pescara, hanno accolto e sensibilizzato i clienti guidandoli tra le potenzialità dell’app Tua in particolare per la parte relativa alla sottoscrizione degli abbonamenti.

Una giornata che si è rivelata molto proficua per l’utenza. Infatti, i tanti clienti hanno sicuramente ottenuto un investimento in termini di miglioramento informatico e una maggiore consapevolezza delle funzionalità dell’app, accompagnata da un significativo risparmio in termini d’attesa per acquistare nelle biglietterie i vari titoli di viaggio.

Non solo. Il supporto dei tecnici Tua ha consentito di parlare fisicamente con l’utenza e di raccogliere preziosi feedback per migliorare i canali B2C, con lo stesso approccio usato per rinnovare il portale web aziendale.

“Questa iniziativa – ha spiegato Gabriele De Angelis, presidente della Tua Spa – ci ha permesso di entrare fisicamente in contatto con l’utenza, di sviluppare una user experience significativa in termini di ritorni di esperienza e di presentare la nostra app in modo user friendly, facendo comprendere, ad una parte della nostra clientela, quanto tempo sia possibile risparmiare con i sistemi tecnologici che abbiamo a disposizione. Inoltre – ha aggiunto De Angelis – siamo molto soddisfatti di quanto abbiamo ricevuto in termini di informazioni migliorative da parte dei clienti; un patrimonio prezioso di informazioni che potranno orientare sempre meglio le politiche informatiche che la Tua confezionerà per l’utenza”.

I numeri della giornata di contatto diretto con l’utenza parlano chiaramente: solo il 10 settembre, l’App Tuabruzzo ha registrato circa 850 nuovi utenti, 500 dei quali utilizzatori del sistema Android e gli altri 350 circa di quello iOS. Gli utenti attivi complessivamente sono circa 60 mila. Sempre solo nella giornata del 10 settembre, sono stati gestite e attivate 111 tessere. Sul canale ufficiale Telegram aziendale, sul quale vengono veicolati avvisi sul servizio dei mezzi Tua, sono stati superati i 1000 utenti.