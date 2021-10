1° CONGRESSO NAZIONALE DI UNARMA, D’OVIDIO RIELETTO SEGRETARIO NAZIONALE, PARIS VICEPRESIDENTE

Lo scorso 3 ottobre si è svolto il 1 congresso nazionale di UNARMA, SINDACATO ARMA DEI CARABINIERI, un importante appuntamento che ha visto la rielezione di D’Ovidio Tonino Brigadiere in servizio alla compagnia di Avezzano, Segretario Nazionale “Coordinatore nazionale di tutte le segreterie”.

Alla vice presidenza, Brigadiere Paris Settimio in servizio alla Legione Carabinieri di Ancona, D’Ovidio è anche rappresentante del personale del Cobar Abruzzo e Molise mentre Paris è anche rappresentate del personale del Cobar Marche.

UNARMA, Sindacato dell’Arma dei Carabinieri, è impegnata, fin dalla sua costituzione a tutelare i diritti dei militari dell’Arma, tra gli impegni del Sindacato anche quello di scongiurare la chiusura dei tribunali Militari, azione tutt’ora in corso.