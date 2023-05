Passione moto: consigli e motoraduni

L’Acem, Associazione Europea dei Costruttori di Motocicli, ha segnalato che negli ultimi anni il settore delle due ruote ha conosciuto un incremento rispetto alla vendita di altri mezzi di trasporto. L’interesse verso ciclomotori e motocicli continua a entusiasmare milioni di persone in tutto il mondo. Appare interessante, quindi, analizzare più a fondo tale fenomeno, facendo un excursus su alcuni dei consigli principali per chi sta muovendo i primi passi in questo mondo.

Eventi di settore: i motoraduni più importanti

Un primo consiglio per chi comincia è quello di partecipare ai raduni. Infatti, parte integrante della passione per le moto è la socialità con altri amatori, nelle occasioni di incontro nazionali e internazionali. I motoraduni sono eventi e manifestazioni del settore dove è possibile condividere le emozioni di questa attività con altri cicloamatori, confrontarsi sulle novità, scambiarsi consigli e vivere una giornata di divertimento “on the road”.

Esistono eventi specifici per ogni categoria, ad esempio dedicati esclusivamente alle Piaggio Vespa 946, agli scooter e maxiscooter oppure per biker di Harley-Davidson. Molti di questi sono organizzati a livello regionale e nazionale, tra questi ricordiamo il motoraduno di Parma in primavera, il Raduno Nazionale Vespa per quest’anno a Carpi, Lady Bikers per Race for the Cure e il MotoFestival a Vicenza. Altri eventi sono di stampo internazionale, come il Biker Fest International, l’evento estivo che ospita personalità di spicco da tutto il mondo.

Come iniziare a guidare la moto

La passione per le moto può arrivare a qualsiasi età. I più giovani cominciano con le minimoto, passando ai 125 da adolescenti e agli scooter da grandi. Ma sono in tanti a scoprire questa attività da adulti arrivando di volata al motocross. Il settore offre moltissime possibilità e qualunque sia il proprio indirizzo occorre munirsi della giusta attrezzatura: abbigliamento rinforzato, casco integrale con visiera, stivali e guanti.

Uno dei primi consigli per cominciare è partire con una moto usata, perché le pratiche iniziali potrebbero creare qualche piccolo danno. In questo caso però occorre esaminare lo stato della meccanica ed eventualmente sostituire qualche pezzo con ottimi componenti, come le pastiglie per freni galfer, affinché la sicurezza resti al primo posto. Le prime prove è preferibile effettuarle in ampi parcheggi isolati così da poter sperimentare anche manovre più complesse, iniziando con le basse velocità ed esercitandosi con graduali pendenze.

Da dove nasce questa passione

L’origine dell’amore e dell’attitudine per le due ruote, sia per hobby che per sport professionistico, potrebbe avere diverse fonti. Secondo un recente studio effettuato da una compagnia assicurativa inglese, motociclisti e motoamatori avrebbero una predisposizione genetica. Sarebbe scritta quindi nel DNA l’attrazione per le esperienze adrenaliniche. In altri casi, nascere e crescere in un certo territorio può influire notevolmente, come nel caso della Marsica abruzzese e il suo decennale Circuito di Avezzano, diventato ormai un appuntamento di livello internazionale.

Anche le performances di grandi sportivi giocano un ruolo decisivo nell’accendere la scintilla della passione per le moto in molte persone. Come è stato in Italia per Max Biaggi che ha ispirato migliaia di ragazzi e non, a salire in sella affascinati dalle sue imprese. Una cosa è certa, per i più fedeli “essere un motociclista” diventa parte della propria identità e la moto assume il ruolo di un componente della famiglia, a cui dedicare pari attenzioni e cure.