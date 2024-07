3 apparecchiature elettroniche che non possono mancare in gelateria

Quella della preparazione del gelatoè un’arte che da secoli decora di professionalità, colori e sapori la straordinaria tradizione culinaria italiana, e non c’è da stupirsi del fatto che ogni anno prendano vita migliaia di attività di questo tipo nel nostro paese. Aprire una gelateria è infatti spesso una vera e propria vocazione, coltivata, nella maggior parte dei casi, da famiglie profondamente immerse nella cultura del luogo in cui vivono. Inoltre è necessario considerare che questo tipo di attività garantisce sempre nuovi stimoli, in quanto deve sempre evolversi e restare al passo coi tempi.

Avviare un’avventura di questo tipo richiede ovviamente il giusto assortimento di attrezzatura per poter essere vissuta e sfruttata al meglio, ed è per questo motivo che sono in costante crescita le soluzioni di elettronica per gelaterie presenti sul mercato. Questo discorso abbraccia tutti quegli apparecchi alimentati a corrente che si dimostrano essere dei grandi alleati di queste attività,in quanto si rivelano preziosissimi in vari modi.

Ecco, quindi, alcuni degli strumenti di questo genere che non possono assolutamente mancare in un’attività di questo genere.

Regolatore di temperatura

Il regolatore di temperatura è un apparecchio imprescindibile per una gelateria, in quanto consente, come suggerisce il nome, di regolare la temperatura di vetrine refrigerate e tanti altri strumenti del mestiere.

Questo particolare prodotto consente di tener d’occhio con grande precisione la temperatura d’esercizio dell’attrezzatura utilizzata in attività di questo genere, il che rappresenta un elemento fondamentale nella produzione di un buon gelato.

La temperatura è un fattore che deve sempre essere controllato, ed è per questo che oggetti di questo tipo non possono mancare nella propria attività.

Controllo per abbattitori temperatura

Anche in questo caso si parla di un elemento essenziale per la produzione del gelato. Esso infatti consente di gestire strumenti come abbattitori di temperatura e surgelatori rapidi, tasselli fondamentali nel grande mosaico produttivo.

Questi sistemi dispongono di ben 4 cicli d’abbattimento e un ciclo di conservazione, oltre che funzioni molto importanti per quanto concerne la manutenzione. Essi hanno infatti accesso a modalità come lo sbrinamento, che rimuove appunto lo strato di brina che si forma nel processo, e la sterilizzazione.

Controllo per le macchine gelato

Il lavoro di una gelateria può essere visto come una grossa catena di montaggio, i cui passaggi sono tutti essenziali al fine di ricavare un prodotto di qualità. In questo processo non possono mancare i controlli per le macchina gelato, ovvero dei sistemi elettronici che consentono di gestire mantecatori e pastorizzatori.Il processo di controllo avviene mediante l’utilizzo di due sonde collegate ai macchinari in questione, e inoltre non va esclusa dal discorso la possibilità, da parte di questo sistema di controllo, di comandare fino a sei uscite relè. Per chi se lo stesse chiedendo, questesono degli speciali tipi di contatti che si aprono o si chiudono in funzione dell’elaborazione del programma inserito, e questa spiegazione aiuta a capire quanto i sistemi di controllo possano risultare efficienti. Per tutti i motivi espressi in precedenza, questo strumento è senza dubbio uno dei più importanti nella gestione di una gelateria,