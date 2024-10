POLIZIA DI SATO DI L’AQUILA: SPACCIO UN ARRESTO.

La Polizia di Stato di L’Aquila, nella serata di venerdì 18 ottobre u.s., ha tratto in arresto uno straniero del 1988 che aveva già preparato le dosi da cedere in vista del weekend.

L’uomo, irregolare sul territorio e privo di occupazione lavorativa è stato controllato, da personale della locale Squadra Mobile, all’esterno della propria abitazione, ubicata nella frazione di Pianola (AQ), probabilmente in attesa di un cliente e trovato complessivamente in possesso di 87 grammi di cocaina parte della quale già suddivisa in dosi pronte per la cessione a terzi.

Nella sua abitazione è stato rinvenuto anche materiale per il confezionamento dello stupefacente un bilancino di precisione e della somma di euro 5.000 in contanti anch’essa sottoposta a sequestro in quanto ritenuta provento di spaccio.

Nella sua disponibilità è stato anche rinvenuto un proiettile calibro 7.65 (inesploso) e un bossolo gfr 9×21 anch’essi sottoposti a sequestro in quanto illegittimamente detenuti.

Oltre all’arresto per la detenzione dello stupefacente l’uomo è stato contestualmente arrestato anche in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso a suo carico, qualche giorno fa, dalla Procura di Pescara, con il quale è stato condannato alla pena definitiva di anni 6 mesi 1 e giorni 17 di reclusione per reati inerenti gli stupefacenti e contro il patrimonio.