A gonfie vele la prima edizione della Fucino Half Marathon, campionato nazionale UISP di mezza maratona

Generali consensi per la Fucino Half Marathon che ha soddisfatto in pieno le aspettative del comitato provinciale UISP di L’Aquila presieduto da Liberato Taglieri. Prova superata a livello organizzativo per aver dato ad Avezzano e alla Marsica un evento di grande richiamo per atleti (400) ed accompagnatori provenienti da diverse regioni d’Italia.

Affrontando un percorso chiuso al traffico da Avezzano fino a Borgo Ottomila di 21,097 chilometri e ritorno verso il traguardo in pieno centro cittadino, tra gli uomini il vincitore Domenico Liberatore (UISP L’Aquila) ha impiegato 1.13’38” mettendosi alle spalle Pardo La Serra (Asd Vini Fantini – 1.14’39”) e Mohammed Lamiri (Asd Plus Ultra – 1.15’09”). Al femminile Laila Soufyane della Runners Team Colleferro è giunta prima col tempo di 1.22’35”, a completare il podio Angelina Cavalieri (UISP L’Aquila – 1.30’37”) e Francesca Neri (Asd I Briganti d’Abruzzo – 1.32’19”).

Così l’avvocato Liberato Taglieri a nome di tutto il comitato organizzatore: “Sono veramente entusiasta del successo riscosso dalla nostra manifestazione. Personalmente ero sicuro della riuscita e l’adesione avuta ha confermato la bontà del progetto. Finalmente con la Fucino Half Marathon la Marsica si riprende il proprio posto anche nell’atletica leggera con un evento di qualità e ben partecipato. Abbiamo raggiunto circa 400 adesioni perchè il singolo atleta è stato convinto dei contenuti della nostra manifestazione. Abbiamo avuto atleti in rappresentanza di ben 98 società e questo rappresenta a mio avviso il risultato di maggior interesse. Tutto lo staff organizzativo ha creduto nell’efficacia di questa manifestazione con tanta forza e impegno. A cominciare dalla dirigenza UISP regionale con il presidente Umberto Capozucco e il segretario generale Alberto Carulli, nonché dei delegati per l’atletica regionale Franco Schiazza e per quella provinciale Christian Battista Leopardi, quest’ultimo indispensabile per l’ottima riuscita della manifestazione. Da non dimenticare l’esperimento che ha coinvolto tutto l’Abruzzo, da una parte con i programmi di avvicinamento alla gara gestiti e ideati da Alberico Di Cecco che, partecipando anche alla competizione, ha dato conferma anche delle proprie capacità atletiche piazzandosi al ridosso del podio. Dall’altra parte, la collaborazione tra tutte le società marsicane che hanno contribuito partecipando e mettendosi sin da subito a disposizione. Naturalmente senza le sinergie tra lo staff organizzatore, gli enti e gli sponsor non sarebbe stato possibile raggiungere tale risultato inserito nel progetto Finish Line promosso dalla Cooperativa Leonardo, sponsor della manifestazione ed al ruolo rivestito dalla Fondazione Carispaq. Un ringraziamento va all’amministrazione comunale di Avezzano, agli uffici tecnici provinciali, alla prefettura di L ‘Aquila e alla polizia locale che hanno collaborato affinché tutto si potesse svolgere in sicurezza. Con questo evento si sono poste le basi per un progetto ambizioso da sviluppare nelle prossime edizioni”.

I CAMPIONI NAZIONALI UISP DI MEZZA MARATONA 2023

M18/29: Enrico De Paolis (Noi Pochi Intimi)

M30: Antonio Giulio Ruggiero (Runners Chieti)

M35: Daniele Vulpiani (Asd Ufens Aequatrail)

M40: Domenico Liberatore (Uisp L’Aquila)

M45: Alberico Di Cecco (Gruppo Podistico La Sorgente)

M50: Mohammed Lamiri (Asd Plus Ultra)

M55: Antonio Bocale (Asd Stracagnano)

M60: Mario Iacobacci (Asd Noi Pochi Intimi)

M65: Stefano Rascioni (Marà Avis Marathon)

M70: Pasquale Iezzi (Asd Sport&Vita)

F18/29: Cristiana Pallucca (Asd I Briganti d’Abruzzo)

F30: Francesca Romana Neri (Asd Briganti d’Abruzzo)

F35: Francesca Pesce (UISP L’Aquila)

F40: Nadia Sette (Runners Avezzano)

F45: Adele Borromeo (Ortona for Runners)

F50: Giuseppina Cavalieri (UISP L’Aquila)

F55: Lorella Bassani (Runners Chieti)

F60: Anna Maria Masetti (GS Gabbi)

CLASSIFICHE TIMING RUN

https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=139

SERVIZI FOTOGRAFICI A CURA DI FOTO IN CORSA

