CSV Abruzzo. A Sulmona l’evento di premiazione della borsa di studio Antonio Chiodo

Quali sono per i giovani le caratteristiche essenziali che definiscono l’essere cittadini attivi e consapevoli in una realtà in costante mutamento come quella attuale? È questo il quesito che il Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo ha proposto anche lo scorso anno agli alunni delle classi quinte delle scuole superiori della Valle Peligna e dell’Alto Sangro attraverso la borsa di studio intitolata ad Antonio Chiodo.

Mercoledì 30 ottobre alle ore 10:30, presso l’Auditorium San Panfilo del Centro Pastorale Diocesano in Viale Roosevelt n. 10 a Sulmona, è prevista la premiazione di Samuele Pacifici, che lo scorso anno frequentava la classe V C del Liceo Scientifico Fermi di Sulmona, vincitore del premio con l’elaborato “Un mondo di uomini soli – dali”.

L’iniziativa, che per il quinto anno consecutivo intende ricordare la figura di Antonio Chiodo, membro attivo di tante realtà associative del territorio, è un evento dedicato ai ragazzi che persegue l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui temi del volontariato e della cittadinanza attiva, proponendo spunti di riflessione anche in vista dei futuri percorsi da intraprendere in ambito universitario e lavorativo.

Dopo i saluti istituzionali sono previsti gli interventi di Casto Di Bonaventura, Presidente del CSV Abruzzo, Luigina D’Amico, Dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Sulmona e Sandra De Thomasis, Coordinatrice dell’Area Promozione e Animazione territoriale del CSV Abruzzo.

Nel corso dell’iniziativa sarà inoltre presentata la nuova edizione del bando, il cui testo e i relativi allegati saranno in seguito pubblicati sul sito www.csvabruzzo.it.