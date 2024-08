A SETTEMBRE TORNA PESCARA A LUCI GIALLE 

Sulmona, venerdì 12 settembre, ore 17.00, Auditorium dell’Annunziata (Corso Ovidio 137); Pescara, dal 13 al 15 settembre, dalle 17 alle 20, Fondazione PescarAbruzzo (Corso Umberto 83).

Ostinati come il tenente Colombo, precisi come Poirot, arzilli come miss Marple, golosi come Montalbano, pazienti come Maigret, gli irriducibili volontari del brivido tornano sul luogo del delitto. A settembre, dopo l’ormai consueta anteprima a Sulmona, nei tre giorni successivi sarà ancora Pescara ad ospitare la quarta edizione del festival.

Dopo quelle del 2017 e del 2019 che hanno portato a Pescara, tra gli altri, scrittori come Antonio Manzini, Matteo Strukul, Wulf Dorn, Piergiorgio Pulixi, Hanna Lindberg, Valeria Montaldi, Roberto Costantini e Tim Willocks, e dopo la straordinaria edizione del 2023 con gli interventi, tra i tanti, di Loriano Machiavelli, Valerio Varesi, PiernicolaSilvis, B.A. Paris, François Morlupi e Gabriella Genisi, il festival del brivido ha finalmente riscattato la pausa forzata imposta dalla pandemia.

L’attesa è palpabile: in pochi anni l’appuntamento abruzzese è riuscito a farsi notare nell’affollato universo delle rassegne letterarie, grazie ad ospiti di assoluto valore. Non solo scrittrici e scrittori, la rassegna si è imposta anche per la presenza di esperti altamente qualificati nel campo delle indagini. Nelle scorse edizioni gli interventi dei docenti universitari Giovanni Ziccardi (2017) e Antonio Teti (2023) hanno guidato il pubblico nel complesso universo del deep web e del cibercryme; grande interesse ha riscosso anche l’incontro con Luigi Savina, ex vice capo della Polizia, che nel 2019 ha parlato dei metodi investigativi, da Sherlock Holmes a CSI.

L’edizione 2024 non sarà da meno, anche per la presenza di un super esperto delle moderne investigazioni, in particolare quelle tecnico-scientifiche e genetiche. La scena del crimine verrà “letta” con i suoi occhi, mentre il pubblico scoprirà come le tracce del delitto possano condurre all’accertamento dei fatti.

Naturalmente anche la scena letteraria sarà ottimamente rappresentata: a Sulmona e Pescara arriveranno alcune tra le più significative firme del noir, del giallo e del thriller, con qualche misteriosa digressione storico-esoterica.

Inoltre, a Pescara a Luci Gialle si tornerà a parlare di televisione e delle fiction che attingono dal panorama letterario italiano, giacimento prezioso per produzioni di successo.

Tra pochi giorni, nella conferenza stampa che si terrà al Comune di Pescara il 3 settembre alle ore 10.15, verrà diffuso il programma completo dell’edizione 2024, nella quale avranno spazio anche i gialli storici, i furti strampalati, i noir profondissimi, le investigatrici televisive con una marcia in più, dei vecchietti molto arzilli e un celebre bar…

Pescara a Luci Gialle è un progetto culturale articolato e complesso, messo a punto con cura dal direttivo composto dalla giallista Angela Capobianchi, direttrice artistica, e da scrittori, operatori culturali, giornalisti, storici, docenti, avvocati e appassionati.

Ogni ospite viene proposto e valutato collegialmente, così come particolare attenzione viene posta anche ai moderatori che li affiancano.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.