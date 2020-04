A WUHAN, DOVE E’ PARTITO IL COVID-19, SI TORNA A VIVERE

FINITE LE ULTIME RESTRIZIONI, TERMINATO IL LOCKDOWN

Da ieri a Wuhan si ritorna alla normalità. Gli abitanti potranno uscire dalla città, basta che non hanno avuto contatti con persone positive, inoltre si potrà riprendere a viaggiare in treno. Le auto sono in fila ai caselli autostradali, molte in giro per la città, caroselli di vetture con clacson suonanti in segno liberatorio. Molta la gente in strada che osserva ogni dove, con momenti in lacrime, e anche qualche abbraccio. Dopo undici settimane di restrizioni si torna alla vita.