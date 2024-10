“Abruzzo, Infinity Love – Scenari Della Wedding Destination In Abruzzo”, il convegno domani 7 ottobre

Una opportunità per le imprese del territorio arriva dal settore del wedding. La Camera di Commercio Chieti Pescara, in collaborazione con l’Associazione Wedding Bureau Consulting e Angelo Garini, ha organizzato “Abruzzo, Infinity Love – Scenari Della Wedding Destination In Abruzzo”, un convegno in programma domani ,7 ottobre 2024, dalle 9:30, nella splendida cornice dell’Abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia.

L’Abruzzo è una regione di bellezza impareggiabile, ricca di paesaggi unici, storia, cultura e tradizioni: una wedding destination ideale in grado di soddisfare le richieste di sposi stranieri alla ricerca del “luogo perfetto” per celebrare il loro matrimonio in Italia.

Il convegno sarà l’occasione per presentare il progetto “Abruzzo, Infinity Love” ad enti, amministrazioni comunali ed operatori del wedding e per discutere delle opportunità economiche legate allo sviluppo e al consolidamento di questo mercato in continua crescita.

A seguire, dalle ore 15:00 presso il Parco dei Priori, sempre a San Giovanni in Venere, gli operatori locali interessati avranno la possibilità di incontrare esperti del settore per discutere le opportunità del comparto e ricevere consigli e suggerimenti da mettere in pratica.