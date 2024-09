Agricoltura: L’Abruzzo in agris su Nomina Fitto, rafforza settore agricolo regionale

“La nomina di Raffaele Fitto alla vicepresidenza della Commissione europea è una vittoria anche per gli agricoltori e in particolar modo per l’Abruzzo”. Lo ha detto Marco Finocchio, presidente dell’associazione ‘L’Abruzzo in agris’ che raccoglie oltre 200 aziende impegnate nel settore primario della regione. “Il ruolo dell’Italia, con Fitto nell’esecutivo europeo, andrà a rafforzare la competitività dell’agricoltura e siamo certi che, con lui in Europa, saranno importanti i passi avanti che si faranno nell’ambito della Politica agricola comune (Pac) e dei sostegni alle aziende. Puntiamo al miglioramento di questi ambiti che fanno capo al nuovo commissario all’agricoltura e all’alimentazione, Christophe Hansen, grazie al coordinamento che sarà garantito dal vicepresidente Fitto. Grazie al costante confronto con il ministro Francesco Lollobrigida e con il sottosegretario all’agricoltura Luigi D’Eramo, l’Abruzzo degli agricoltori e degli allevatori avrà maggiori possibilità di confronto con l’Europa per aprire la strada al rinnovamento di un settore che non ha bisogno solo di aiuti e sostegni economici ma di un cambio di passo, anche a livello tecnologico, e la transizione sarà possibile solo con professionalità come quelle rappresentate da Fitto e D’Eramo”.