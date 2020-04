Al via il servizio logistico per imprese che non fanno capo alle Multinazionali. L’iniziativa, riservata a chi deve distribuire i propri prodotti ai clienti abituali, è stata del Consorzio Metra, che ha lanciato l’iniziativa “Lecoseacasa”.

Per info si può contattare il numero: +39 3496791404 oppure [email protected]