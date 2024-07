Al via la 23esima edizione del Concorso dei Formaggi Ovini e Caprini “Fonte Macina”

Sono aperte le iscrizioni alla 23esima edizione del Concorso dei Formaggi Ovini e Caprini “Fonte Macina”, che si terrà il prossimo 5 agosto nell’ambito della Rassegna degli Ovini di Campo Imperatore (AQ). Un evento di grande importanza per il settore agroalimentare abruzzese, organizzato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Gran Sasso d’Italia in collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Abruzzo.

La manifestazione dedicata agli ovini, giunta alla sua 64^ edizione, si svolgerà come di consueto a Fonte Macina, nel cuore del Gran Sasso d’Italia, e vedrà la partecipazione di numerosi allevatori provenienti da tutta la regione. Un’occasione unica per ammirare le greggi e scoprire i migliori prodotti caseari abruzzesi. All’interno della Rassegna si terrà anche il Concorso dei Formaggi Ovini e Caprini , con una giuria di esperti che valuterà e premierà i migliori prodotti in gara.

Il Concorso è aperto a due categorie di formaggi:

Pecorino tradizionale abruzzese con stagionatura minima di 90 giorni;

con stagionatura minima di 90 giorni; Ricotta fresca di latte ovino, caprino o mista.

Per partecipare al Concorso, i produttori interessati devono inviare la scheda di partecipazione via email all’indirizzo promozione@gransasso.camcom.it entro e non oltre il prossimo 1° agosto. La partecipazione è gratuita.

I campioni di formaggio dovranno essere consegnati presso la sede della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia il 1° agosto dalle ore 8:30 alle 18:30 e il 2 agosto dalle ore 8:30 alle 14:00. La giuria, composta da almeno 5 esperti, si riunirà il 2 agosto alle ore 15:00 presso i locali del Convento di San Colombo a Barisciano (AQ) per valutare i formaggi in gara.

Con l’organizzazione della Rassegna degli Ovini e del Concorso dei Formaggi Ovini e Caprini “Fonte Macina”, la Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia conferma il proprio impegno per la valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici. La manifestazione rappresenta, infatti, uno strumento importante per promuovere l’Abruzzo a livello nazionale e internazionale, favorendo lo sviluppo economico e turistico della regione.