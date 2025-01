ALANNO. CONTROLLI SERRATI DA PARTE DELL’ARMA LOCALE PER CONTRASTARE LO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, DENUNCIATO UN UOMO

Proseguono costanti ed intensificate le operazioni dei militari dell’Arma dei Carabinieri nella provincia di Pescara volte alla lotta ed alla repressione delle attività illecite.

Nel corso della mattina di ieri, sono state eseguite, da parte dei militari della Stazione di Alanno, in collaborazione con l’unità canina antidroga del Nucleo Cinofili di Chieti, mirate attività di polizia giudiziaria con particolare attenzione riposta al contrasto dello smercio di sostanze stupefacenti immesse illecitamente sul territorio.

I servizi svolti erano scaturiti a seguito di strani movimenti osservati nei pressi di un’abitazione del paese della Val Pescara. Le indagini promosse hanno consentito ai militari della predetta Stazione, di denunciare a piede libero, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 41enne, meccanico, gravato da precedenti penali specifici.

Nella circostanza i militari, nel corso di specifici servizi volti alla repressione ed al contrasto del commercio delle sostanze stupefacenti, eseguiti in collaborazione ad una unità cinofila del Nucleo Cinofili di Chieti, durante un posto di controllo alla circolazione stradale hanno fermato il 41enne, conosciuto ai militari.

Proprio in tale contesto, è stato l’autovettura condotta dall’uomo, ad attirare le attenzioni del cane Gipsy che, con insistenza, “puntava” e segnalava al proprio militare conduttore la parte interna del mezzo. Considerato l’atteggiamento del cane, i Carabinieri decidevano di approfondire il controllo eseguendo una perquisizione veicolare alla ricerca di sostanze stupefacenti.

Effettivamente il fiuto di Gipsy si è dimostrato assolutamente efficace e determinante poiché, abilmente occultati all’interno dell’autovettura, venivano scovati circa 4 gr. di cocaina, già suddivisa in 5 dosi. Successivamente nella propria abitazione venivano rinvenuti un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento ed oltre 6.500,00 euro in contanti ritenuto provento di attività illecita, il tutto posto sotto sequestro.

Per tali ragioni l’uomo veniva condotto presso gli uffici del locale Comando Stazione dove, al termine delle formalità di rito, veniva denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.