Alto gradimento a Tortoreto per la terza edizione della Cicloturistica Pedalo Storto

La Cicloturistica Pedalo Storto a Tortoreto non ha mancato l’appuntamento con il successo per la terza volta.

L’impegno degli organizzatori dell’Adriatico Team Polisportiva è stato ricompensato dalla presenza di oltre 150 partecipanti che, in sella alla loro mountain bike (anche a pedalata assistita), hanno affrontato un tragitto di 30 chilometri con 750 metri di dislivello e notevoli punti panoramici che hanno spaziato dal mare fino a spingersi ai Monti della Laga e ai Monti Gemelli. Ogni pedalata è stata un’occasione per immergersi nella natura e nel fascino unico di questi luoghi.

Il percorso allestito dagli organizzatori ha coinciso con il Giro della Tortora, facente parte del progetto PedoCiclovie, già tracciato e tabellato dall’amministrazione comunale di Tortoreto.

Dopo la partenza dalla Rotonda Sirena e la benedizione impartita da Padre Roland Nikodem Kuszka, la carovana dei ciclisti ha avuto modo di compiere tre soste annesse a ristori molto sostanziosi nella quantità e nella qualità, per poi tornare al lido per il cosiddetto “terzo tempo” con un pasta party finale di livello eccelso e cucinato sul posto tutto a base di pesce (mezze maniche allo scoglio, frittura, cocomero e birra).

Guglielmo De Laurentiis, presidente dell’Adriatico Team Polisportiva: “L’atmosfera di amicizia e di condivisione ha reso l’evento ancora più speciale, questo grazie anche al direttivo e a tutti i miei associati dell’Adriatico Team Polisportiva, i quali sono stati impeccabili in ogni momento della giornata e in ogni singola esigenza. Ogni pedalata è stata un’opportunità per creare legami, stringere nuove amicizie e condividere la passione per le due ruote. La cicloturistica ha dimostrato ancora una volta come lo sport possa unire le persone ed arricchire le vite attraverso esperienze indimenticabili. Un ringraziamento all’amministrazione comunale di Tortoreto e in modo particolare agli assessori Marino Di Domenico e Giorgio Ripani. Ringraziamo per la presenza il vice sindaco Arianna Del Sordo e l’assssore Alessandra D’Antonio. Per il supporto tecnico un ringraziamento al comitato Acsi Ciclismo Teramo nella persona del presidente Raffaele di Giovanni. Tra i partecipanti alla pedalata Cicloturistica Pedalo Storto, abbiamo avuto l’onore di avere con noi il sindaco di Giulianova Jwan Costantini. Visto il successo di questa edizione della cicloturistica, possiamo anticiparvi il nostro ultimo appuntamento dell’anno il 15 ottobre, dedicato al podismo, con il Trofeo Città di Tortoreto-Memorial Paolo Iustini”.

Credit fotografico Mauro Di Bonaventura

Comunicato Stampa Adriatico Team Polisportiva