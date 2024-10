Arresto di un 53enne per possesso di crack ai fini di spaccio a Pescara

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti ed in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

Nel corso dei servizi di contrasto alla spaccio di stupefacenti, ieri gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 53enne, trovato in possesso di poco meno di 30 grammi di crack e cocaina.

Gli investigatori della Squadra Mobile avevano posto l’attenzione su un appartamento, posto nei pressi della zona nord del porto, caratterizzato, nelle ultime settimane, da anomali movimenti di persone lì non residenti; nella serata di ieri, nell’ambito di un mirato servizio, avevano notato, all’interno dell’abitazione, la presenza del 53enne, già conosciuto per precedenti analoghi. Quest’ultimo, alla vista degli operatori ha tentato di disfarsi dello stupefacente lanciandolo da una finestra e poi cercando di sfuggire all’arresto.

Tuttavia, gli investigatori della Mobile sono riusciti immediatamente a recuperare il narcotico, consistente per lo più in cocaina già trasformata in crack e suddividsa per la vendita. Inoltre, i poliziotti hanno trovato, nella tasca dell’arrestato e di pronto utilizzo, anche un coltello a serramanico, ulteriore reato per il quale l’uomo è stato denunciato.