Assistenza scolastica per ragazzi con disabilità: incontro al Comune di Avezzano con le famiglie. Programma di interventi per 166 persone e 9 operatori convenzionati

Con l’avvicinarsi della ripresa delle attività scolastica per l’anno 2024/2025, il Comune di Avezzano ha voluto fare il punto sui programmi e progetti indirizzati ai ragazzi con disabilità.

A tal proposito, alla presenza del Vicesindaco Di Berardino, si è svolto un incontro in Municipio per illustrare alle famiglie interessate i programmi di assistenza che il Comune di Avezzano offre in convenzione con i fornitori che hanno fatto richiesta di accreditamento.

I programmi sono rivolti all’assistenza socioeducativa volti a favorire l’autonomia e la comunicazione e, più nello specifico, a favorire l’autonomia e la comunicazione destinati specificatamente a utenti con disabilità sensoriale uditiva e visiva.

Il servizio prevede prestazioni di assistenza specialistica finalizzata alla conquista dell’autonomia fisica, relazionale e di apprendimento degli alunni con handicap fisico, psichico e sensoriale, in ambito scolastico e durante le attività esterne programmate delle scuole.

Rientrano tra le prestazioni erogate dall’operatore:

Il Sostegno socio e psico-educativo;

La Partecipazione alla realizzazione, in collaborazione con tutti gli operatori scolastici, sanitari e con la famiglia, del Progetto Educativo Individualizzato.

Il servizio mira ad affrontare situazioni di disagio e handicap che necessitino dell’affiancamento, in aggiunta al personale docente, di personale educativo assistenziale adeguato durante la frequenza scolastica.

Le prestazioni, come detto, sono svolte da operatori specializzati, formati e accreditati, in accordo con le istituzioni scolastiche e le famiglie.

Sono nove le strutture accreditate, ovvero le coop. sociali La Piramide, Horizon Service, Le Nuove Chimere, Aristos, Leonardo, la Fondazione Anffas “Giovannino Di Pangrazio e l’associazione Help Handicap Onlus, tutte di Avezzano.

I ragazzi che usufruiranno dei programmi elaborati e offerti dal Comune di Avezzano, previa valutazione di un apposito nucleo della Asl1, sono 166 suddivisi fra scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, 92 alunni, scuole paritarie dell’infanzia, 7 alunni e istituti superiori, 67 studenti.

Progetti, è stato ribadito dagli amministratori come dagli esperti del settore Affari Sociali e Assistenziali del Comune di Avezzano, diretto dalla dottoressa Laura Ottavi, che mirano alla inclusione e quindi alla crescita dei ragazzi interessati e ad un apporto per le loro famiglie.

Apporto che, infine, si sostanzierà anche in un corso Aba, proprio per i genitori, nel quale saranno loro forniti strumenti ma anche date indicazioni e suggerimenti per la ottimale gestione di situazioni di questo genere che, naturalmente, presentano particolarità e specifiche che necessitano di azioni mirate e ben studiate.