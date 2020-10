Ausili visivi: dove trovare le migliori lenti d’ingrandimento online

Le lenti d’ingrandimento sono tra gli strumenti di ausilio visivo più noti e diffusi. La lente, quando viene messa in mezzo tra l’occhio dell’osservatore e un oggetto, è in grado di mostrare un’immagine ingrandita dello stesso. In questo modo è possibile avere una visione più chiara ed osservare anche i dettagli più piccoli. Ne esistono numerosi modelli che differiscono tra loro ad esempio per dimensioni, forme e capacità di ingrandimento, tutti pensati per rispondere ad ogni esigenza.

Queste possono essere utilizzate per motivi di studio, per hobby, per lavoro e tanto altro ancora. Sul mercato, come detto, sono presenti diverse tipologie di lenti: per scegliere quella più adatta per le proprie necessità è opportuno imparare a conoscerne le caratteristiche e soprattutto sapere dove trovare i migliori modelli a prezzi convenienti.

Dove acquistare i migliori modelli di lenti d’ingrandimento

Per aver la certezza di acquistare prodotti di qualità, si consiglia di effettuare una ricerca online inserendo su google “lenti ingrandimento”, così da trovare le aziende migliori a cui rivolgersi come, ad esempio, RS Components. Si tratta di una realtà di riferimento nella fornitura di articoli tecnici e componenti elettriche ed elettroniche. Nel suo catalogo online, e più precisamente nella sezione dedicata agli strumenti di misura, è possibile trovare tanti strumenti ed apparecchiature per l’ingrandimento. Tra questi ci sono i microscopi, le lenti di ingrandimento ed i relativi accessori.

Sul sito sono disponibili modelli di lente per ogni tipo di lavoro e per ogni tasca. Per trovare l’articolo più adatto a soddisfare le proprie esigenze è possibile fare una ricerca mirata utilizzando i filtri. I prodotti possono essere selezionati in base alla marca, alla loro potenza ottica, al potere di ingrandimento, al diametro, al tipo e altre caratteristiche.

Le tipologie di lente

E a proposito di caratteristiche, è importante conoscerle per poter individuare la lente d’ingrandimento più idonea alle proprie necessità. La prima distinzione che si può fare è quella tra lenti portatili e lenti con supporto. Le prime sono di dimensioni compatte e leggere, perfette per esser portate ovunque.

Le seconde invece hanno un supporto che fissa la distanza tra la lente e l’oggetto che si vuole osservare. Anche le lenti con supporto possono essere avvicinate o allontanate dall’oggetto o dagli occhi per regolare l’ingrandimento, ma l’operazione sarà un po’ più scomoda rispetto alle più maneggevoli lenti portatili.

In realtà, oltre a queste due principali, esistono altre tipologie di lente: ci sono infatti quelle che si fissano agli occhiali con una clip, quelle che possono esser fissate al collo ed utilizzate a mano libera, quelle con lampadina per illuminare l’area da osservare e così via. Ci sono anche quelle studiate per applicazioni specifiche, come ad esempio le lenti per orologiai o le lenti da lettura.

Le caratteristiche da considerare per scegliere il modello giusto

Al di là della forma, per scegliere una lente di ingrandimento è necessario controllare le sue proprietà. La più importante, ovviamente, è il suo potere di ingrandimento; viene indicato con un numero seguito da un segno per (x): più è alto questo valore e più l’oggetto osservato viene ingrandito dalla lente, anche se il campo visivo viene ridotto.

Un altro parametro fondamentale è il diametro della lente. La capacità di ingrandimento infatti è strettamente collegata a questa misura: una lente dal diametro grande ha un potere ingrandente minore rispetto ad una lente più piccola, ma consente di osservare un’area più ampia.

Non va sottovalutata neanche la lunghezza focale, anch’essa inversamente correlata alla potenza di ingrandimento, che indica la distanza tra la lente e l’oggetto a cui quest’ultimo risulta essere a fuoco. Infine bisogna considerare anche il campo visivo: con questo termine si indica la dimensione della superficie dell’oggetto che è a fuoco quando viene guardata attraverso la lente.

Se si vuole acquistare una lente buona e destinata a durare nel tempo non si può trascurare la qualità della lente stessa e dei materiali con cui sono stati realizzati il telaio, il supporto o il manico. Tutto dipende dall’utilizzo che si intende fare: RS Components è in grado di fornire ausili visivi per ogni attività, da quelle domestiche a quelle professionali.