AVEZZANO. CONTINUA LA FORMAZIONE AL LICEO BENEDETTO CROCE CON SCENE DA UN PATRIMONIO 2

Terza giornata di formazione per gli studenti delle classi 1N e 2N (Liceo delle Scienze Umane) e per le classi 1A, 2A, 1D, 2D (Liceo Economico Sociale).

Ad aprire l’evento la Vicaria prof.ssa Angela Ciccarelli in rappresentanza della Dirigente Scolastica prof.ssa Valentina Cannizzaro.

A seguire il gruppo musicale del Liceo B. Croce, diretto dalla prof.ssa Erika Gigli.

Tanti gli ospiti di spicco che hanno guidato gli studenti in una profonda riflessione sul territorio.

Il prof. Enrico Maddalena ha parlato del territorio marsicano attraverso i suoi splendidi acquerelli che raccontano Avezzano e la Marsica, stimolando la curiosità dei ragazzi con le sue creazioni artistiche che mettono in risalto le meraviglie architettoniche, storiche e paesaggistiche del comprensorio marsicano unito al ritratto della vita di ogni giorno fatta di persone e della quotidianità delle piccole cose.

Il prof. Francesco Avolio, docente presso l’Università degli Studi di L’Aquila, ha curato un personale intervento sulla società abruzzese fra lingua e dialetto, sottolineando l’importanza del dialetto come patrimonio culturale di ogni comunità.

A conclusione della mattinata è intervenuta l’attrice avezzanese Alessandra Barbonetti, protagonista del film “Un mondo a parte”, ambientato in una scuola del piccolo paese marsicano di Rupe, nome di fantasia di Opi nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. Alcune scene significative del film sono state proiettate in Aula Magna per poi dare via ad un ricco dibattito tra il giovane talento avezzanese e gli studenti. Uno dei concetti portanti del dibattito la “restanza” che, secondo l’antropologo Vito Teti, rappresenta un senso di riscatto legato all’esperienza dolorosa della partenza. Vito Teti sottolinea infatti che “al diritto a migrare corrisponde il diritto a restare” nel paese natío.

Presente anche la madre dell’attrice l’Assessore Maria Antonietta Dominici la cui preziosa presenza è testimonianza della solida collaborazione fra scuola e istituzioni.

Una giornata di formazione emozionante che ha toccato le corde del cuore dei ragazzi.

Un ringraziamento alla Dirigente Scolastica prof.ssa Valentina Cannizzaro sempre pronta a sostenere iniziative di formazione che mettano al centro gli studenti in un percorso di apprendimento sempre significativo e solido.

Grazie al prof. Enrico Maddalena, al prof. Francesco Avolio, all’attrice Alessandra Barbonetti, all’Assessore Maria Antonietta Dominici per i loro preziosi interventi e per aver coinvolto gli alunni in prima persona, rendendoli protagonisti di riflessioni profonde sul ricco patrimonio marsicano e abruzzese attraverso l’arte, la filologia, la dialettologia e il cinema.

La Settimana del Croce continua!

Da oggi fino a sabato gli studenti presenteranno i lavori laboratoriali sulla valorizzazione del patrimonio per ben tre giornate.

Il Liceo Benedetto Croce vi aspetta per il secondo Open Day sabato 25 gennaio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Non mancate!