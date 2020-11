AVEZZANO. DE CESARE A TESTA, PROPONE DI SISTEMARE I MALATI COVID NEI LOCALI DELLA SUA PALESTRA

“ Testa se non sapete dove (parcheggiare) i malati noi siamo vicini vicini al pronto soccorso di Avezzano, abbiamo sale chiuse se volete almeno una ventina io dico che ci stanno in zona 3. In zona 5 si possono far mangiare e dalla zona 4 si può entrare. Bada tutti ingressi separati e percorsi covid già realizzati, dimenticavo ci sono bagni e spogliatoi a sufficienza. Meglio che in tenda”.

Questo il post pubblicato questa mattina da Lorenzo De Cesare, commercialista e proprietario della palestra Five Zone.

De Cesare, già Consigliere Comunale ad Avezzano, ha lanciato questa proposta manager della Asl 1, Roberto Testa, iniziativa che ha raccolto fin da subito il plauso di molti primo cittadini e di tanta gente comune.