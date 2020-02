AVEZZANO. DOMENICO DI BERARDINO E IGNAZIO IUCCI DANNO VITA AL MOVIMENTO CIVICO “AVEZZANO AL CENTRO” – LA CITTÀ DEL FUTURO

Tra poche settimane i cittadini di Avezzano saranno chiamati a scegliere il primo cittadino e i componenti del consiglio comunale, una responsabilità ancora maggiore se consideriamo il delicatissimo momento che la città vive. Rientra nel naturale dibattito politico l’indagine per verificare la migliore soluzione e stabilire equilibri e dinamiche per lo sviluppo del territorio, e per queste motivazioni nasce un movimento denominato “Avezzano al centro” (in allegato il logo di riferimento) con il fine di riportare tutte le idee e i progetti, ma anche le soluzioni alle tante criticità, nel cuore della Marsica, nel fulcro di una città che deve riaffermare il ruolo guida di un intero territorio. L’idea di “Avezzano al centro”, che vuole anche significare un movimento civico aperto e moderato, nasce da Domenico di Berardino e Ignazio Iucci, ex presidente del consiglio comunale il primo ed ex consigliere comunale il secondo nel governo Di Pangrazio, convinti sostenitori di una lista baricentrica alle esigenze e i bisogni dei cittadini, che reclami la piena autonomia delle scelte e determinare, nei tavoli regionali e nazionali, le necessità di una grande città. Nell’ultima consiliatura, dichiara Domenico Di Berardino, dai banchi dell’opposizione, abbiamo avversato una maggioranza priva di idee ma anche proposto e condiviso le buone azioni per il bene dei cittadini. Oggi i nostri progetti hanno bisogno di essere trasformati in azioni concrete, un piano esecutivo che si occupi di creare sviluppo e lavoro per i nostri giovani, valorizzare l’esperienza di aziende e professionalità da tutelare e proteggere, difendere il lavoro precario, aiutare le famiglie in difficoltà e offrire un concreto sostegno al settore sociale. Abbiamo bisogno di maggiori servizi, protezione dei nostri presidi, ad iniziare dall’avvio delle procedure per il nuovo ospedale, polo che deve coincidere con le esigenze di una popolazione superiore a quella del capoluogo di regione e parimenti occorre una difesa convinta del nostro tribunale. Dobbiamo completare il piano di sicurezza per tutte le scuole di competenza comunale, assicurare la legalità e offrire serenità ai cittadini. Abbiamo tutti i numeri per reclamare un potenziamento del polo universitario per i nostri studenti e affermare una rinascita culturale oggi sopita. L’immagine della città rappresenta quello che siamo e la manutenzione e cura dell’ambiente, dei parchi e del patrimonio, il piano di recupero del borgo di Antrosano, la riproposizione del progetto “la Cittadella dello Sport”, sono iniziative non più differibili.

Per fare tutto questo abbiamo bisogno del contributo dei cittadini, afferma Ignazio Iucci, per condividere idee, proposte e una politica nuova, democraticamente partecipata e centrista, donne e uomini che pensano alla città territorio del futuro, connessa con il mondo che la circonda, pronta ad anticipare e accogliere le sfide di un sistema che cambia troppo velocemente. La lista di “Avezzano al centro” ha tutte le capacità e le possibilità di cogliere gli obiettivi programmatici per assicurare nuova vitalità e progresso alla città, per diventare il vero punto di riferimento dei Marsicani.