Avezzano. Gli studenti del Liceo Statale Benedetto Croce in prima linea per la Colletta Alimentare

Il Liceo Benedetto Croce è in prima linea in questa importante giornata, giunta nel 2024 alla sua XXVII edizione.

Gli studenti e le studentesse delle classi quarte, coordinati dai docenti referenti prof.ssa Federica Giolitti e prof. Stefano Prezioso, e dai volontari del Banco Alimentare, sono impegnati oggi 16 novembre nella raccolta dei beni in occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare in diversi supermercati di Avezzano, donando il loro tempo e il loro slancio generoso verso i più bisognosi.

Un cuore che accoglie e una mano tesa…

Bravissimi Ragazzi!