AVEZZANO. INCONTRO TRA STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO CON SIRIMARCO PER INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO

Avezzano. Giovedì 11 maggio studentesse e studenti delle classi V del Liceo Scientifico Vitruvio Pollione di Avezzano hanno incontrato, nell’ambito delle iniziative di orientamento, il prof. Mario Sirimarco, docente di Filosofia del diritto e Informatica giuridica presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Teramo, sede di Avezzano.

Dopo aver presentato l’offerta formativa dell’Università di Teramo e nello specifico della sede di Giurisprudenza di Avezzano, una realtà piccola ma vivace e ormai da tempo punto di rifermento per tanti studenti della Marsica, il prof. Sirimarco ha discusso con i ragazzi su alcune questioni tecniche e filosofiche legate al Diritto: dalla sua funzione nella esistenza umana al problema dell’obbligo politico, dalla Costituzione alle trasformazioni del giuridico nel mondo globale e digitale.

Al termine del suo intervento il prof. Sirimarco ha ringraziato, anche a nome di tutto l’Ateneo teramano, la dirigente Prof.ssa Tania Ulisse per essere sempre sensibile e disponibile alle esigenze del territorio e per la condivisa consapevolezza della necessità che tutte le istituzioni che fanno cultura cooperino per il bene della collettività e in particolare per la formazione delle nuove generazioni.