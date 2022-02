AVEZZANO, LUPO AVVISTATO IN VIA DEL PIOPPO

Avezzano, 20 febbraio 2022. Da diverso tempo un lupo vaga solitario nella zona di Avezzano sud. Più volte è stato avvistato nel quartiere San Nicola, molto probabilmente per rovistare nei contenitori dell’organico alla ricerca di avanzi di cibo.

Il lupo in via del Pioppo

Spesso alcuni residenti del posto se lo sono ritrovati davanti all’improvviso, come anche oggi, quando un residente di via del Pioppo uscendo da casa lo ha visto passare a pochi metri. Finora l’animale selvatico non ha mai mostrato atteggiamenti aggressivi, ma la preoccupazione tra gli abitanti resta alta.