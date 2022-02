Caduta dei capelli: 3 cose da sapere

La caduta dei capelli vi preoccupa e ogni mattina fate la conta di quanti ne rimangono sul cuscino oppure per terra dopo averli asciugati con il phon?

Potete tirare un sospiro di sollievo: è normale e leggendo imparerete 3 cose importanti da sapere sulla caduta dei capelli.

La nostra chioma perde dai cinquanta ai cento capelli ogni giorno, ma ci sono dei periodi particolari come i mesi autunnali, che vanno tra ottobre e dicembre, in cui la perdita, a causa dei cambiamenti di stagione e al sole estivo che li ha indeboliti, può essere maggiore.



Ci sono ovviamente casistiche in cui si perdono più capelli, per predisposizione genetica o altro, e ci sono comunque molte soluzioni come, per esempio, la tricopigmentazione, che aiuta chi ha qualche problema a ridurre notevolmente il disagio estetico che ne deriva.

Il ciclo di vita dei capelli

Il capello ha un ciclo di vita che viene diviso in tre fasi: la fase anagen (quella in cui capello cresce), la fase catagen (la fase di peggioramento, in cui il pelo formato va via via verso gli strati più superficiali dell’epidermide) e fase telogen (in cui il capello riposa e successivamente cade).





Il ciclo di vita di un capello, che cresce mediamente 1 cm al mese, dura circa tre anni e, dopo essere caduto, viene sostituito da un nuovo capello formatosi nello stesso bulbo pilifero.

Se il ricambio subisce un rallentamento o si altera (crescono meno capelli di quelli che cadono) possono verificarsi i problemi di alopecia.

L’alopecia può essere scatenata da diversi fattori come dermatiti, diete drastiche e squilibrate che provocano carenza di vitamine e oligoelementi, cicli mestruali molto abbondanti, problemi di malassorbimento o celiachia, malattie della tiroide o autoimmuni, stress o semplice predisposizione genetica.

Caduta di capelli abbondante: è l’ora di un check up

Se la caduta dei capelli è consistente, non si tratta solo più di una questione estetica ma può essere il sintomo di una patologia in corso e, per questo, è sempre meglio fare un check up con un dermatologo esperto in tricologia.

Il medico, attraverso esami specifici e anche attraverso l’uso del dermatoscopio, potrà capire meglio quale potrebbe essere la causa di una caduta di capelli anomala e indicare la terapia più corretta.

Integratori alimentari per ridurre la caduta dei capelli

Se non ci sono patologie particolari è comunque utile assumere degli integratori alimentari che contribuiscono a migliorare in generale la salute del capello.

Amminoacidi solforati e silicio, aiuteranno i capelli a essere più forti e più corposi.

In ogni caso è importante assumere magnesio, per accelerare il metabolismo delle cellule, selenio che contribuisce a rendere capelli e pelle più elastici e zinco che aiuta la riparazione cellulare.

Un altro consiglio un po’ più generale è quello di asciugare, quando si può, i capelli con l’asciugamano e di limitare al massimo l’utilizzo di piastra e phon che non devono mai essere troppo vicini al cuoio capelluto.

Infine attenzione agli shampoo: sceglieteli non troppo aggressivi e adatti al vostro cuoio capelluto.