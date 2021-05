Cambiare casa: come ottenere una corretta valutazione

Sono molti coloro che desiderano cambiare casa, offrendo quella in cui vivono per sostituirla con una più ampia, posizionata al di fuori del centro cittadino, magari anche con un giardino a disposizione. Per tante persone è stata proprio la pandemia causata dal coronavirus a portare a questo tipo di esigenza. Vivere in centro città, con poco spazio a disposizione, senza spazi verdi di proprietà, è stato veramente l’inferno per chi è stato costretto in casa.

Come e dove far valutare la vecchia casa

Ottenere il massimo da ciò che si possiede

Trovare una valutazione corretta

Prima di cambiare casa è importante trovare qualcuno interessato a quella in cui si vive. Si evitano così una serie di problematiche e inoltre si parte già da una buona base economica, utile per la scelta della futura abitazione. Un’agenzia immobiliare valuta la tua casa nel modo migliore possibile, in quanto gli agenti sono esperti del settore e in grado di considerare tutti gli elementi essenziali dell’immobile, della sua posizione e degli spazi che mette a disposizione. Oggi sono disponibili alcune agenzie immobiliari che si occupano anche di questo tipo di attività: la valutazione degli immobili dei loro clienti, consigliandoli anche sulle varie opportunità che consentono di renderla più interessante per il mercato.

Valorizzare una casa vuota

Il rendering e le sue potenzialità

I consigli di un esperto

Solitamente le abitazioni offerte al pubblico sono vuote, o comunque con una minima quantità di arredi. Per molti non è semplice comprendere tutte le potenzialità di un’abitazione vuota, spoglia, senza mobili, suppellettili e complementi d’arredo. In questo ci aiuta il rendering immobiliare; si tratta di un software con tecnologia in 3D, che permette di creare delle immagini di un’abitazione completamente arredata, all’interno della quale è possibile fare una passeggiata virtuale. Il risultato è strabiliante e permette di valorizzare qualsiasi proprietà immobiliare, esaltandone tutti i punti di forza. Chiaramente questo tipo di proposta è possibile solo presso delle agenzie immobiliari che possiedano tale tecnologia e che siano in grado di proporre varie idee sugli arredi, sui colori delle pareti e sulle migliorie che si potrebbero apportare all’interno di ogni ambiente.

Il giusto valore di un immobile

Perché farsi aiutare

La quotazione migliore

Le motivazioni che dovrebbero sempre spingere chi è in cerca di una nuova casa verso un’agenzia immobiliare con esperienza ultradecennale sono varie. A partire dal fatto che chi deve offrire la propria abitazione ai potenziali clienti ottiene in questo modo un aiuto impareggiabile. I consigli che un agente immobiliare esperto ci può offrire sono poi di vario genere, anche per quanto riguarda la scelta della nuova abitazione. Così come il rendering immobiliare e alcune idee per le migliorie apportabili sono elementi importanti per valorizzare la vecchia abitazione, lo stesso avviene per quella nuova. Con i consigli di un esperto del settore sarà possibile comprendere al meglio tutte le caratteristiche interessanti di un’abitazione, valutando anche possibili interventi di ristrutturazione. I software consentono infatti di visualizzare non solo arredi e suppellettili ideali, ma anche modifiche e interventi ai singoli ambienti.