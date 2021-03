CAMPIONATI REGIONALI 2021 CLS DI SCI ALPINO

2° Trofeo LGS Informatica

Anche lo slalom sulla pista Leone non delude le attese, con diverse conferme e qualche riscatto. SC Terminillo su Orsello Magnola e MM Crew nella classifica a squadre

CAMPO FELICE – Con la prova di slalom sulla pista Leone si sono chiusi i Campionati Regionali del CLS 2021 per le categorie dai Super Baby ai Senior, 2° Trofeo LGS informatica di sci alpino, a Campo Felice (AQ). La manifestazione organizzata dagli sci club Livata e Orsello Magnola, in collaborazione con il CLS (Comitato Lazio & Sardegna), non ha deluso le attese, nonostante non abbia avuto nei due giorni delle buone condizioni meteo. Come accaduto nel gigante, anche nello slalom diverse categorie hanno visto battaglie al limite dei centesimi. Di nuovo protagonisti Edoardo Lallini (Livata) nella categoria Ragazzi e in quella Allievi Francesco Mazzocchia (Orsello Magnola), che hanno concesso il bis. Nelle prove femminili invece, Ilaria Innocenzi dell’Orsello Magnola (Cat. Ragazzi) ha approfittato di un errore della compagna di squadra Susanna Fiorini, mentre Alice Pompei del Livata (Cat. Allievi) si è riscattata dopo l’uscita nella seconda manche di gigante. Nelle categorie dei più piccoli protagonista il Terminillo con ben quattro successi. Nella classifica a squadre, valida per il 2° Trofeo LGS Informatica, proprio grazie ai punti conquistati nelle categorie dei più piccoli, lo SC Terminillo ha chiuso davanti a tutti con 2361 punti, seguito da Orsello Magnola con 2303 e MM Crew con 2268. «Non siamo stati molto fortunati con il meteo, ma sono stati due giorni con gare di altissimo livello. Hanno gareggiato tutti gli sci club del nostro comitato e, in alcune categorie, abbiamo visto alcune eccellenze che ci fanno ben sperare per il futuro», ha affermato il DG dello SC Orsello Magnola Andrea Ruggeri. La gara di SuperG per le categorie Ragazzi e Allievi verrà recuperata dopo gli impegni nazionali che attendono gli atleti del CLS.

I Titoli assegnati in Slalom.

Super Baby F: Foster (Terminillo). Super Baby M: Angiulli (Frascati). Baby 1 F: Conti (Orsello Magnola). Baby 1 M: Tramontano (MM Crew). Baby 2 F: Sticca (Terminillo). Baby 2 M: Sant’Andrea (Snow Side Team). Cuccioli 1 F: Randulli (MM Crew). Cuccioli 1 M: Borgia (Terminillo). Cuccioli 2 F: Sambuco (SS Lazio). Cuccioli 2 M: Nanni (MM Crew). Ragazzi F: Innocenzi (Orsello Magnola). Ragazzi M: Lallini (Livata). Allievi F: Pompei (Livata). Allievi M: Mazzocchia (Orsello Magnola) Aspiranti F: Innocenzi (Orsello Magnola). Aspiranti M: Caputi (SS Lazio), Juniores F: Fortuna (SS Lazio). Juniores M: Ruggeri (Orsello Magnola). Senior M: Grossi (Lazio).

Classifica a squadre. 1) SC Terminillo 2361; 2) SC Orsello Magnola 2303; 3) SC MM Crew 2268.