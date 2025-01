CELANO, AFFIDATI I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE NUOVE STRADE E PARCHEGGI A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE D’ANNUNZIO

Sono stati affidati i lavori per la creazione delle nuove strade e parcheggi a servizio della scuola elementare Gabriele D’Annunzio. L’importo totale dei lavori ammonta a € 210.812,61, oltre IVA di legge, e l’impresa incaricata è la Ciocca Pasquale di Campobasso.

“Finalmente oggi possiamo definire concluso l’iter amministrativo e burocratico per l’inizio dei lavori”, ha dichiarato il sindaco della città di Celano, Ing. Settimio Santilli. “È un passo fondamentale, compiuto dalla nostra amministrazione, per risolvere l’annosa problematica della viabilità e parcheggi che insiste nell’area circostante la scuola D’Annunzio e all’incrocio di via Gualchiera”.

“Il progetto iniziale”, continua Santilli, “prevedeva l’abbattimento dei ruderi, l’ampliamento della strada e la costruzione di una rotonda in via Gualchiera. La finalità era quella di evitare gli ingorghi automobilistici che si creano maggiormente a ridosso degli orari di ingresso ed uscita dalle scuole elementari e medie. Tuttavia, ci siamo trovati di fronte ad un ostacolo insormontabile: la Soprintendenza a seguito di esposti ha imposto il vincolo storico-culturale sugli stessi ruderi definiti “Ex Cartiera Feudale” e “Hostaria della Gualchiera”. Abbiamo dunque dovuto rielaborare il progetto daccapo per creare due nuove arterie alternative all’incrocio di via Gualchiera che collegheranno via Pergoleto e via Collutri, adiacenti alla scuola primaria Gabriele D’Annunzio, con via Porciano e quest’ultima con il quartiere Pantane e via Della Torre. Con la realizzazione di queste due nuove strade verranno creati anche 200 nuovi parcheggi a raso a servizio della scuola elementare G.D’Annunzio. I lavori partiranno entro fine mese per concludersi entro l’inizio della prossima estate.”