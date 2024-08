Celano, Amministrazione Comunale: “una sana opposizione dovrebbe concentrarsi sullo studio approfondito dei fatti e non fare illazioni”

In risposta alle dichiarazioni del PD di Celano, è doveroso precisare che sulle questioni sollevate è già stata fornita ampia risposta, sia attraverso gli strumenti amministrativi previsti, sia nei contesti appropriati. Non è necessario ricorrere alla stampa per accedere agli atti o per verificare la regolarità delle procedure, dato che questi strumenti sono accessibili a tutti coloro che desiderano informarsi in modo serio e trasparente.

Una sana opposizione dovrebbe concentrarsi sullo studio approfondito dei fatti, evitando illazioni prive di fondamento. Inoltre, è fondamentale che le questioni di interesse pubblico siano discusse nel luogo deputato al confronto democratico, ovvero il Consiglio Comunale. Questo è l’unico strumento che i consiglieri dovrebbero conoscere e utilizzare, piuttosto che scegliere la via della polemica e della confusione, anche nei momenti meno opportuni.

Invitiamo quindi il PD di Celano a utilizzare le sedi istituzionali e gli strumenti a loro disposizione per discutere e confrontarsi sulle tematiche che interessano la comunità, contribuendo in maniera costruttiva al dibattito pubblico.