CELANO. IMPLEMENTAZIONE DELLA CAMPAGNA DI PULIZIA E DI PICCOLA MANUTENZIONE PER IL MANTENIMENTO DEL DECORO DELLA CITTA’

L’Amministrazione Comunale ha avviato in questi giorni un’azione coordinata per implementare la campagna di pulizia e di piccola manutenzione, volta a garantire il decoro in città e a combattere i comportamenti incivili che deturpano il bellissimo ambiente in cui viviamo.

“Sono stati programmati ulteriori interventi per mantenere alto il livello di vivibilità della nostra Città. Ormai da tempo abbiamo adottato lo slogan “Conoscere la città aiuta a proteggerla, tenerla pulita aiuta a viverla” – sottolinea il vicesindaco e delegato alla Città Piero Ianni – questi interventi hanno lo scopo di elevare gli standard qualitativi del nostro contesto urbano per i cittadini ed i numerosi turisti che arrivano in città. Rendere gradevole la permanenza aumenta la partecipazione ai numerosi progetti attivati dall’amministrazione comunale.

In particolare le zone della città interessate dal programma di pulizia e decoro in questo momento sono via Fontegrande, Santa Maria, parte della località Palmaretta, via Antica. Inoltre sono stati effettuati interventi di bonifica, lavaggio e sanificazione su tutte le scalinate del centro storico e installati dei nuovi corrimano in via della Pineta, via Sangro e via Liri, per un decoro funzionale.

“Una ottimale manutenzione della Città non è importante solo da un punto di vista estetico, ma aumenta la sensazione di benessere dei cittadini, trasferendo loro la percezione di vivere in un ambiente più curato” – conclude il vicesindaco Ianni.