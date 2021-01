CHIETI. ERA STATO SALVATO DAI VIGILI, A NATALE E’ ANDATO A RINGRAZIARLI

Il forte desiderio di conoscere personalmente e ringraziare i suoi soccorritori ha spinto il signor Carlo Piccoli a recarsi poco prima di Natale presso la sede centrale dei Vigili del fuoco di Chieti.





Il fatto risale al 2 maggio scorso, allorquando dopo la chiamata pervenuta al 115 da un familiare, una squadra del turno D della sede centrale, composta da Gianluigi Scamuffa, Giovanni Marchesani, Matteo Grifone, Mauro Alliani e Gianni Pietro Pierdomenico, era stata chiamata ad intervenire per il recupero e per il primo soccorso ad una persona gravemente ferita in una zona impervia nel comune di Chieti.

Dopo il difficoltoso ritrovamento e la stabilizzazione sanitaria da parte della squadra di soccorritori giunti da terra, grazie anche al tempestivo intervento dei colleghi del Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Pescara specializzati in manovre di elisoccorso in luoghi impervi, il signor Piccoli è stato imbarcato sull’aeromobile e immediatamente trasportato all’ospedale clinicizzato di Chieti. Dopo aver superato diversi interventi chirurgici e lunghi mesi di cure e di riabilitazione il signor Piccoli ha potuto così recarsi a ringraziare i suoi soccorritori rivolgendogli personalmente gli auguri più sentiti e più affettuosi per un buon Natale e un felice Anno Nuovo. Un gradito momento di umana riconoscenza che consentirà ai Vigili del fuoco di continuare a svolgere il proprio lavoro con la massima motivazione.