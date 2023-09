CHIETI. GLI AUGURI DEL QUESTORE LUIGI LIGUORI AI DUE NUOVI FUNZIONARI: ALBERTO SCIARRA E FABIO CAPALDO

Il Questore Luigi Liguori ha dato il benvenuto ed augurato buon lavoro a due Funzionari che da qualche giorno hanno assunto la direzione di importanti articolazioni della

Polizia di Stato di questa Provincia.

Si tratta del Primo Dirigente Alberto SCIARRA, Dirigente dell’XI Reparto Volo di Pescara e del Vice Questore Aggiunto Fabio CAPALDO, Dirigente del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo con sede a Pescara.

Il dr. SCIARRA, classe 1968, laureato in Giurisprudenza ed entrato in Polizia nel 1993, dopo avere diretto il C.O.A. Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia, nel 1997 è stato trasferito al Servizio Aereo del Ministero dell’Interno e assegnato al Reparto Volo di Pratica di Mare. Nel 2019 è stato nominato Primo Dirigente della Polizia di Stato e assegnato al Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale Polizia Stradale, Ferroviaria e delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato –Servizio Reparti Speciali da cui dipendono i Reparti Volo dislocati sul territorio.

Dal 1° settembre 2023 ha assunto la dirigenza dell’11° Reparto Volo della Polizia di Stato.

Il Vice Questore Aggiunto Fabio CAPALDO, laureato in Giurisprudenza, dopo il corso di formazione per Commissari, da gennaio 2012 a giugno 2014, è stato Funzionario addetto alla Squadra Mobile della Questura di Parma. Dal luglio 2014 a dicembre 2016, è stato Dirigente della Squadra Mobile di Isernia e poi, dal gennaio 2017 ad agosto di quest’anno, Dirigente del Commissariato P.S. di Vasto.

Dal 4 settembre, il dr. CAPALDO dirige il Reparto prevenzione Crimine Abruzzo.