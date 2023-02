Chihuahua: le caratteristiche di uno dei cani più piccoli

Scegliere un cane non è facile, anche perché un amico a quattro zampe si prevede resti in famiglia per molti anni. Spesso purtroppo si fa questa scelta tenendo conto quasi esclusivamente dell’aspetto di una specifica razza, o di un fascino nato in TV o al parco. Sarebbe invece opportuno ragionare con attenzione sia su ciò che ci si aspetta, sia su ciò che si desidera da un cane. Tutto questo vale anche e soprattutto se si amano cani come i Chihuahua, che, seppur piccoli, hanno esigenze molto precise, un bel caratterino e una grande energia.

Perché scegliere un Chihuahua

Per chi è adatto

Simpatico e giocherellone

Le peculiarità estetiche del Chihuahua sono note a tutti: si tratta di un cane di piccola taglia, soprattutto se si sceglie la tipologia toy, che non supera i 2-3 kg di peso. Diversamente da molti altri cani di piccola taglia, questo tende a essere molto attivo, ama le passeggiate e le gite al parco; non è quindi adatto come cane esclusivamente da compagnia, da tenere in casa tutto il giorno senza farlo mai giocare o uscire. Oltre a questo è perfetto anche come cane da guardia, perché molto territoriale; ama comunque conoscere altri umani e instaura rapporti importanti con tutti i membri della famiglia.

In Lombardia, questa razza di cane è molto apprezzata e amata, tanto che basta cercare un allevamento Chihuahua a Brescia, ad esempio, e poi visitarlo, per poter incontrare sia animali adulti che sopratutto cuccioli, ed in questo modo, si può comprendere il carattere di questa razza di cani, la loro bellezza, oltre a scambiare due parole con i professionisti di settore che sapranno suggerire al meglio la tipologia di alimentazione, lo stile di vita e la toelettatura adatta per questi splendidi piccoli quattro zampe amici dell’iomo.

Il Chihuahua non è forse adatto a chi ama poltrire tutto il fine settimana, o pensa di portare con sé il cane al ristorante o a un convegno; in situazioni come queste, infatti, il cane tende ad annoiarsi, cosa che potrebbe poi portare ad eccessiva agitazione o aggressività.

Un cane per chi ama lo sport

Comunque di piccola taglia

Zampette corte

Si è detto che il Chihuahua è un cane attivo ed energico e che soprattutto non ama starsene da solo per ore e ore. Meglio quindi programmare ogni giorno almeno alcune ore di attività insieme all’animale, che possono essere una passeggiata o il classico gioco con la pallina. È quindi perfetto per chi lavora da casa o per chi trascorre molte ore nella propria abitazione. Questa razza tende ad apprezzare gli altri animali, ma è consigliabile fargli frequentare altri cani, o anche gatti, sin da piccolo; in caso contrario potrebbe diventare particolarmente scontroso e possessivo nei confronti dei proprietari. Il Chihuahua è anche il cane ideale per chi ama fare sport all’aria aperta, perché lo potrà accompagnare in mille avventure. Ricordando sempre che un cane piccolo tende a stancarsi prima, perché deve muoversi molto per percorrere un lungo tragitto. Conviene quindi prevedere sempre uno zaino o una borsa in cui amerà farsi trasportare.

L’alimentazione di un cane piccolo

Cosa piace al chihuahua

Casalingo o industriale?

Un cane piccolo tende a mangiare molto meno, in peso, rispetto a un cane di taglia media o grande. È vero però che i pasti dovranno comunque essere almeno 2-3 ogni giorno, ben distanziati tra loro. Molti amano preparare in casa il cibo per il proprio cane. Nel caso in cui questo risulti essere poco pratico, soprattutto se non si ha tempo per la preparazione molte volte a settimana, si possono prediligere crocchette di buona qualità, che contengano tutti i nutrienti necessari alla salute del cane.