CNA AVEZZANO. ATTIVATO IL SERVIZIO PER LA CESSIONE E LIQUIDAZIONE DEI CREDITI INCAGLIATI

I problemi dei crediti incagliati, i continui cambiamenti normativi e tutte le difficoltà che hanno limitato nel tempo il 110% stanno bloccando la liquidazione delle imprese. In questo contesto la CNA di Avezzano ha ritenuto opportuno attivare un servizio che va incontro all’esigenza di liquidità delle imprese. Grazie infatti alla partnership tra CNA e Harley & Dikkinson, nasce la piattaforma H&D Smart Platform CNA, una piattaforma che raccoglie pratiche già comunicate in Agenzia della Entrate per aiutare le imprese a smaltire i crediti rimasti bloccati. E’ quanto di legge in una nota a firma del Presidente di CNA Avezzano Francesco D’Amore il quale sottolinea ancora una volta come il Sistema CNA prontamente riesca a dare risposte e sostegno degli imprenditori. Non è nelle nostre corde, dice il Direttore di CNA Avezzano Fabrizio Belisari, rimanere nell’immobilismo delle critiche, seppur molte, che sono state mosse e che si potrebbero addurre nei confronti di una gestione poco attenta di un valido strumento quale il Superbonus 110%; tutt’altro, preso atto delle enormi difficoltà che tutto ciò ha ingenerato nei confronti del comparto dell’edilizia, abbiamo ritenuto doveroso concentrarci sulle soluzioni. Da qui l’attivazione di uno sportello presso la CNA di Avezzano di raccolta di tutta la documentazione e le informazioni utili per il caricamento delle pratiche, ovvero dei crediti esistenti, sulla piattaforma. Un operatore sarà a completa disposizione delle imprese che potranno contattare i nostri uffici e veder finalmente liquidare, attraverso tempi e procedure che verranno comunicate, i crediti giacenti sul cassetto fiscale. Le pratiche che possono essere gestite vanno dall’ecobonus 110%, ecobonus 65% e 50%, al bonus facciate e sismabonus. Grazie a questo servizio di “web platform”, provvista di attività di monitoraggio e back office per la verifica delle pratiche, si genererà una filiera che vedrà coinvolti diversi attori in diversi ruoli: dal centro di raccolta in CNA in cui si recherà l’impresa con i crediti incagliati, il back office di H&D che si occupa del controllo e della validazione dei documenti caricati in piattaforma, al fondo aggregatore H&D e gli istituti finanziari che si occupano di vendere e liquidare i crediti validati, questa la conclusione dell’Ing. Berardino Pierleoni Presidente del Consorzio Edilcoop Abruzzo di CNA Avezzano. Per ogni chiarimento e per l’accesso al servizio, invitiamo chiunque fosse interessato a contattare i nostri recapiti: 0863414499, 3397112123, direttorebelisari@cna-avezzano.it