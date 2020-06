foto di repertorio, fonte: Ticino News

Chieti. Un operaio di 51 anni è morto questa mattina in un cantiere a Torrevecchia Teatina, mentre lavorava su un’impalcatura per dei lavori di ristrutturazione di un tetto. Sono stati subito allertati i soccorsi ma gli operatori del 118 non hanno potuto fare nulla per l’operaio. Per recuperare il corpo dell’uomo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con un’autoscala. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di rito.

Fonte: Il Centro