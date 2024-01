Come organizzare un week end a Roma e cosa visitare

Organizzare un weekend “mordi e fuggi” nella città eterna è un’ottima idea per visitare i principali luoghi di interesse che la capitale ha da offrire. Raggiungibile in modo semplice da diverse città italiane tramite numerosi collegamenti diretti dai principali aeroporti, Roma si presenta come meta ideale per una breve gita tra cultura e buon cibo.

Come anticipato, la capitale è raggiungibile con tantissimi mezzi di trasporto, tuttavia, onde evitare possibili intoppi, è consigliabile organizzare ogni dettaglio con attenzione, senza dimenticarsi di prenotare un taxi a Roma per muoversi dall’aeroporto alla propria destinazione.

Come raggiungere il centro di Roma?

Dopo aver raggiunto la capitale è bene sapere in anticipo come muoversi. Essendo una città caotica e quasi sempre piena di turisti, non è facile muoversi al suo interno. È bene sapere che la maggior parte dei monumenti e dei luoghi di interesse a Roma si trova al centro.

Se pertanto si raggiunge la città con l’aereo, è necessario spostarsi dall’aeroporto per raggiungere le zone più centrali della città. Le opzioni in questo caso sono diverse, tra cui il treno, che permette di raggiungere la stazione termini, oppure il bus, da solo o in combinazione con la metro. La soluzione più comoda, tuttavia, potrebbe essere un taxi Roma in modo da muoversi liberamente per le strade della città senza essere vincolati agli orari dei mezzi pubblici.

I monumenti imperdibili

Non è possibile vedere tutte le meraviglie della città eterna in due giorni, pertanto è importante avere un itinerario ben preciso, cercando di includere tutti i principali monumenti. In caso contrario, si corre il rischio di perdere tempo nello scegliere cosa visitare e sprecare la vacanza. Tra le bellezze da visitare obbligatoriamente ci sono:

Colosseo : è il simbolo di Roma e per questo meta preferita da turisti provenienti da ogni dove. L’apertura è prevista per le 8:30, ma è consigliabile partire prima proprio per evitare la fila. Raggiungere questo monumento è molto semplice, bisogna prendere la linea B della metro, oppure un taxi Roma;

: è il simbolo di Roma e per questo meta preferita da turisti provenienti da ogni dove. L’apertura è prevista per le 8:30, ma è consigliabile partire prima proprio per evitare la fila. Raggiungere questo monumento è molto semplice, bisogna prendere la linea B della metro, oppure un taxi Roma; Foro Romano : situato tra Palatino, Campidoglio, Via dei Fori Imperiali e Colosseo, il Foro Romano è un’area che racchiude antichi edifici e monumenti, testimoniando la storia di Roma in maniera tangibile. Non è difficile raggiungere il foro dal Colosseo, basta una passeggiata di circa 10 minuti;

: situato tra Palatino, Campidoglio, Via dei Fori Imperiali e Colosseo, il Foro Romano è un’area che racchiude antichi edifici e monumenti, testimoniando la storia di Roma in maniera tangibile. Non è difficile raggiungere il foro dal Colosseo, basta una passeggiata di circa 10 minuti; Fontana di Trevi : l’imponente fontana situata in Piazza di Trevi è un’altra tappa imperdibile di un weekend a Roma. È bene avere con sé anche una moneta da gettare al suo interno, come portafortuna. Anche in questo caso, la fermata della metro è piuttosto vicina;

: l’imponente fontana situata in Piazza di Trevi è un’altra tappa imperdibile di un weekend a Roma. È bene avere con sé anche una moneta da gettare al suo interno, come portafortuna. Anche in questo caso, la fermata della metro è piuttosto vicina; Piazza di Spagna : questa piazza, con la sua famosa scalinata è un’altra zona cult della Capitale. Al centro è situata la celebre fontana della Barcaccia, in stile barocco, mentre tutt’intorno ci sono diversi edifici storici, come la Casa Museo dedicata a De Chirico;

: questa piazza, con la sua famosa scalinata è un’altra zona cult della Capitale. Al centro è situata la celebre fontana della Barcaccia, in stile barocco, mentre tutt’intorno ci sono diversi edifici storici, come la Casa Museo dedicata a De Chirico; Pantheon: il Pantheon, costruito per l’imperatore Adriano, è un altro dei monumenti più importanti della città, grazie alla sua maestosa cupola in calcestruzzo. L’accesso è gratuito, ma occorre prenotare durante i weekend e i festivi.

Una volta stabilito il proprio itinerario, non resterà che lasciarsi affascinare dalla bellezza di una delle città più incredibili del mondo.